港澳辦抨擊美國打壓香港 聲稱已備好獵槍

中國主管香港事務的機構昨晚發文，強烈抨擊美國打壓香港發展，聲稱中國已「備好獵槍」，「亂港遏華」的詭計注定徹底失敗。

相關文章由中共中央港澳工作辦公室和國務院港澳事務辦公室發表，署名「港澳平」，題為「多行不義必自斃─美國對港惡行自取其辱反噬其身」。

文章表示：「近一段時間，美國打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，竭力遏制打壓香港發展：

先是炮製所謂『2025年香港政策法報告』，詆毀香港法治民主自由人權狀況，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府有關官員實施所謂制裁，再對從不設關稅的香港加徵所謂『對等關稅』，並重新推動所謂取消香港駐美經貿辦事處有關待遇甚至關閉辦事處法案。」

文章指出，美方的相關做法「只能是自取其辱、反噬其身」。

本月21日，中國外交部宣布決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁，這是對美國「惡行」的堅決反制和有力回擊。

文章聲稱：「中國人民從來不信邪、不怕鬼、不怕壓……對於一切來犯的敵人，中國已『備好獵槍』。『亂港遏華』的詭計注定徹底失敗，霸權主義的喪鐘正在加速敲響！」