快訊

勿高估台灣年輕人作戰意願？美期刊3原因籲保留看待 國防體制未準備好

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

港澳辦抨擊美國打壓香港 聲稱已備好獵槍

中央社／ 香港23日電

中國主管香港事務的機構昨晚發文，強烈抨擊美國打壓香港發展，聲稱中國已「備好獵槍」，「亂港遏華」的詭計注定徹底失敗

相關文章由中共中央港澳工作辦公室和國務院港澳事務辦公室發表，署名「港澳平」，題為「多行不義必自斃─美國對港惡行自取其辱反噬其身」。

文章表示：「近一段時間，美國打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，竭力遏制打壓香港發展：

先是炮製所謂『2025年香港政策法報告』，詆毀香港法治民主自由人權狀況，對中國中央政府駐港機構和香港特區政府有關官員實施所謂制裁，再對從不設關稅的香港加徵所謂『對等關稅』，並重新推動所謂取消香港駐美經貿辦事處有關待遇甚至關閉辦事處法案。」

文章指出，美方的相關做法「只能是自取其辱、反噬其身」。

本月21日，中國外交部宣布決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁，這是對美國「惡行」的堅決反制和有力回擊。

文章聲稱：「中國人民從來不信邪、不怕鬼、不怕壓……對於一切來犯的敵人，中國已『備好獵槍』。『亂港遏華』的詭計注定徹底失敗，霸權主義的喪鐘正在加速敲響！」

失敗 美國 香港

延伸閱讀

陸「神州20號」太空船明發射 港澳太空人預計2026年首次執飛

美企轉移產線成本過高！網曝「中國製造多個優勢」：美國贏不了

傳統產業陸港接單 有壓…經部：觀察對岸刺激內需政策與力道

香港2025年第1季失業率 維持3.2%

相關新聞

陸「神州20號」太空船明發射 港澳太空人預計2026年首次執飛

大陸航太工程第20艘飛船（太空船）「神舟20號」，預計24日下午5時17分發射，執行神舟20號載人飛行任務的航天員（太空...

「中國第一展」廣交會對大陸是如何重要的存在？

素有「中國第一展」之稱的第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）第一期在19日結束，陸媒報導，本屆出口參展廠商首度突破3萬家，展會共有來自全球216個國家和地區的超過14萬名境外採購商到會。

見日本公明黨黨魁 劉建超盼管制分歧 增進中日政治互信

中共中央對外聯絡部部長劉建超，22日與日本公明黨黨魁齊藤鐵夫會面時表示，確保中日世代友好是兩國政黨的共同責任，要建設性管...

陸國台辦發「聯大2758決議」系列問答 稱「增進一中認知」

大陸國台辦官方微信公眾號於23日早上，發布「聯大第2758號決議系列答問」，稱近期民進黨出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪...

與英外相通話暗批美「單邊霸凌」 王毅：中英有責任維護國際秩序

大陸外長王毅22日與英國外交大臣拉米（David Lammy）通電話。王毅指出，在當前單邊霸凌橫行的背景下，中英有責任維...

春哥侃陸／地方官也要拚外交？北京因應中美交惡新戰略

在中美交惡、兩國打響關稅大戰的背景下，近期中共從省級地方到中央領導層，頻頻開會要求傳達和學習「習近平總書記重要講話精神」，內容主要是「中央周邊工作會議」上習近平的講話，以及習近平近日出訪越南等東南亞三國的談話內容。 中共省級地方專門會議討論外交工作，實屬罕見，從中可看出中共高層從「大國外交」、轉變至「周邊外交」、如今再變身成「周邊工作」的戰略思維轉變，這樣的變化又與習近平出訪東南亞三國有何關連？聯合報資深香港特派員李春為讀者解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。