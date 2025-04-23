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見日本公明黨黨魁 劉建超盼管制分歧 增進中日政治互信

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超（左二），22日與日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（右二）會面。圖／取自中共中央對外聯絡部網站
中共中央對外聯絡部部長劉建超（左二），22日與日本公明黨黨魁齊藤鐵夫（右二）會面。圖／取自中共中央對外聯絡部網站

中共中央對外聯絡部部長劉建超，22日與日本公明黨黨魁齊藤鐵夫會面時表示，確保中日世代友好是兩國政黨的共同責任，要建設性管控分歧，增進中日政治互信。

這是公明黨黨魁自2023年11月以來再次訪陸，有意透過政黨外交增進日中互信。在一系列會談中，預計將提出撤銷日本水產品的暫停進口措施，和恢復進口日本牛肉的要求。美國總統川普的關稅措施也可能成為議題。

中共中央對外聯絡部網站發布，劉建超22日在北京與由齊藤鐵夫率領的代表團會面時說，中方願同日方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守中日四個政治文件確立的各項社會原則，全面推進中日戰略關係，互惠世界攜手應對共同挑戰，為亞洲和世界做出貢獻。

他說，確保中日世代友好是兩國政黨的共同責任，兩國執政黨要勇於擔當，以歷史的深度、更廣闊的視野，就兩國關係未來發展深入交換意見，發揮引領方向的作用。

劉建超也表示，中國共產黨願同公明黨一道，發揮好兩國執政黨交流機制作用，開展深入、坦誠政治對話，推動將中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識落到實處，建設性管控分歧，增進中日政治互信。

共同社報導，齊藤鐵夫21日收下日相石破茂致大陸國家主席習近平的親筆信，石破茂表示希望早日訪華，齊藤此行似乎也有意鋪路。

環球時報引述中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊指出，此次齊藤鐵夫訪陸、轉交石破茂親筆信，代表日方有意願在部分領域與中方協調合作，如共同應對全球貿易挑戰等。

盧昊認為，在當前國際環境下，公明黨黨魁訪陸，展現出一定的合作空間與積極因素，但鑑於雙方在領海、台灣問題及歷史問題上的分歧，此次訪問難以使中日關係產生根本性改觀，須避免過高期望。

日本 石破茂 關係

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