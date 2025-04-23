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陸「神州20號」太空船明發射 港澳太空人預計2026年首次執飛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
神舟20號太空人由王杰（左起）、陳冬、陳中瑞3人組成，陳冬擔任指令長。央視新聞
神舟20號太空人由王杰（左起）、陳冬、陳中瑞3人組成，陳冬擔任指令長。央視新聞

大陸航太工程第20艘飛船（太空船）「神舟20號」，預計24日下午5時17分發射，執行神舟20號載人飛行任務的航天員（太空人）乘組由陳冬、陳中瑞、王杰3人組成，陳冬擔任指令長。乘組包括2名駕駛員和1名飛行工程師。

大陸載人航太工程新聞發言人林西強表示，港澳太空人作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

央視報導，太空人陳冬執行過神舟11號、神舟14號載人飛行任務，時隔2年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰均來自於第3批太空人，是首次執行飛行任務。

林西強表示，此次任務是太空站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航太工程第35次飛行任務。

任務主要目的，是與神舟19號乘組完成在軌輪換，在太空站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施太空人出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務。

此外，神舟20號任務將以斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌作為研究物件，開展3項生命科學實驗。其中，渦蟲空間再生實驗是境內首次開展。

林西強指出，神舟19號太空人乘組在與神舟20號太空人乘組完成在軌輪換後，計劃本月29日返回東風著陸場。至於神舟20號太空人乘組將計劃於今年10月下旬返回東風著陸場。

載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔負各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業太空人。2022年 9 月，大陸啟動第4批預備航天員選拔，首次涵蓋港澳地區的載荷專家選拔。最終香港首名女航天載荷專家，由警隊總督察擁有博士學位的黎家盈獲選，專長資訊科技及電腦領域。

香港中通社報導，大陸載人航天工程辦公室2024年6月宣布完成第4批預備航天員選拔工作，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家（港澳各1名載荷專家）。

香港創新科技及工業局局長孫東2024年10月透露，入選的香港載荷專家已赴北京開始訓練任務，訓練需要2年或更多時間，期望對方訓練順利，有機會能進入太空。

太空人 科學家 香港

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