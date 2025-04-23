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陸國台辦發「聯大2758決議」系列問答 稱「增進一中認知」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦官方微信公眾號，23日一早發布聯大第2758號決議系列答問（一）。截圖自國台辦微信公眾號
大陸國台辦官方微信公眾號，23日一早發布聯大第2758號決議系列答問（一）。截圖自國台辦微信公眾號

大陸國台辦官方微信公眾號於23日早上，發布「聯大第2758號決議系列答問」，稱近期民進黨出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第2758號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論，此舉是為「增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知」。

據國台辦官方微信公眾號發布的「聯大第2758號決議系列答問（一）」，前言稱，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議。「該決議是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。」

前言再指，近期，民進黨當局出於「謀獨」目的，勾連外部勢力歪曲抹黑聯大第2758號決議，企圖誤導台灣民眾和國際輿論。「為深入闡釋聯大第2758號決議的核心意涵，增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知，特此發佈『聯大第2758號決議系列答問』。」

在系列答問中，國台辦文章回答「聯合國大會1971年為什麼要通過第2758號決議？解決了什麼問題？」

國台辦在該文中聲稱，「1949年中華人民共和國中央人民政府成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。」

另，該文提及，「中華人民共和國成立後，為恢復在聯合國的合法席位，中國政府和中國人民開展了堅決的鬥爭，並得到越來越多愛好和平、主持正義的國家的支持」等陸方立場。

問答稱，「得道多助，失道寡助」，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒性多數通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為聯合國組織的唯一合法代表，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。」

國台辦問答最後表示，「這對於中國人民來說，是遲來的正義，徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。」

先前，大陸國台辦曾於2020、2022年，面對民進黨不承認九二共識，和九二共識30周年的背景下，於官方微博發布「九二共識問答」，和「九二共識」系列微講座等內容，宣傳陸方論述與立場。

大陸國台辦稱，發布系列問答文章，是為「增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知」。圖為聯合國在紐約總部。路透
大陸國台辦稱，發布系列問答文章，是為「增進廣大台灣同胞及國際社會對一個中國原則的正確認知」。圖為聯合國在紐約總部。路透

2758號決議 國台辦 聯合國

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