與英外相通話暗批美「單邊霸凌」 王毅：中英有責任維護國際秩序

大陸外長王毅22日與英國外交大臣拉米（David Lammy）通電話。王毅指出，在當前單邊霸凌橫行的背景下，中英有責任維護二戰後形成的國際秩序，有責任維護以聯合國為核心的國際體系，有責任維護多邊貿易體制。

同日，王毅應約與奧地利外長賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）通電話時表示，希望奧地利新政府繼續奉行對華友好政策，推動兩國關係克服當前國際形勢帶來的挑戰，為世界的和平與發展發揮建設性作用。中方願同歐盟進一步密切高層交往，夯實互信基礎，妥善管控分歧，希望奧地利繼續為此發揮積極作用。

據大陸外交部網站，王毅與拉米通電時指出，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織規則，損害各國正當權益。這種將國與國交往倒退回叢林法則的作法是開歷史倒車，不得人心，不可持續，正在遭到越來越多國家的抵制和反對。

王毅提到，作為負責任國家，大陸站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則，維護多邊貿易體制。中方將繼續堅持高水準對外開放，堅持同各國開展互利共贏合作，堅持與世界共享發展機遇。

王毅表示，今年以來，中英經濟財金對話、戰略對話、能源對話成功舉行。下一步，人工智慧、科技、氣變、教育、經貿等領域的對話也在籌備之中。中英關係改善緩和的勢頭來之不易，需要倍加珍惜。中方願同英方一道，按照兩國領導人戰略指引，排除各種干擾和雜音，把握好雙邊關係穩步前行的方向，聚焦互利合作，累積更多積極議程。

拉米表示，英方對當前雙邊關係良好發展勢頭表示讚賞，願進一步加強兩國高層及各級別交往，就共同關心的雙多邊議題開展定期對話，共同應對面臨的挑戰。

拉米稱，英國始終是開放型國家，堅定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。作為聯合國安理會常任理事國，英中兩國對世界經濟和國際貿易的可持續發展負有重要責任，願就此同中方保持溝通。

新華社報導，與王毅通電時，賴辛格表示，奧地利新政府堅持一個中國政策，珍視並期待深化同中國在雙多邊的良好合作關係。歐盟期待加強對華經貿合作，共同應對全球性挑戰。