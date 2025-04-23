傳陸要求韓企 停向美出口稀土製品

美中關稅戰持續波及他國，南韓政府與企業界消息人士透露，中國大陸近日要求南韓業界，不要向美國防務業者出口含有大陸稀土礦物的產品，否則可能面臨大陸制裁。

南韓「經濟時報」報導，大陸商務部近日向多家南韓企業發函，表示若韓企違反出口限令，可能面臨制裁。

這些企業的產品琳瑯滿目，包括電力變壓器、電池、顯示器、電動車、航空航太設備、醫療設備等，稀土礦物均為這些產品的關鍵原料。

業界人士二十二日透露，變壓器製造商Ａ公司已接獲大陸商務部文件，要求Ａ公司保證，不向美國國防工業與美國軍方輸出含有大陸稀土元素的變壓器等電力設備與產品。另一家變壓器製造商Ｂ公司也收到類似函件。

具體制裁細節尚未公布，但業界研判中方可能祭出「停止出售稀土」的手段。一名政府官員表示，看來中方已開始全面控制所有戰略礦產向第三國出口。

大陸為了反制美國總統川普施加的高額關稅與晶片輸出禁令，四月初宣布針對稀土實施出口管制。由於釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔七種稀土對於西方國家製造武器、電子產品、許多消費用品都很重要，大陸此舉將導致稀土來源供應量大降。

特別是二十七家美國防務公司，已被禁止將重稀土元素作為「兩用商品」（可用於軍事和民用的商品）出口。這封正式信函被解釋為後續的相關行動。

來自大陸方面的警告，引發了南韓政府在二十四日與美國進行「二+二」貿易談判前夕的擔憂。