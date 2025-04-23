宋濤：製造兩岸對立是玩火自焚

在美中關稅戰、陸配等議題受關注下，大陸國台辦主任宋濤昨在四川出席活動時表示，台灣民進黨當局執意築牆斷鏈，損害的是台灣企業的競爭力，任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。

他並指，貿易威脅、科技封鎖打不垮、阻擋不了大陸經濟，喊話「兩岸中國人」共同維護發展權利和民族尊嚴，持續壯大中華民族經濟。

二○二五海峽兩岸融合發展四川交流會於二十一日至二十七日在四川成都等地舉辦，本屆以「共育新動能，融合促發展」為主題。昨日開幕式，陸方有四川省委書記王曉暉、宋濤出席，台灣有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、大陸台企聯總會長李政宏等人與會。

宋濤致詞表示，大陸國家主席習近平指，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。大陸經濟穩定好轉的基本趨勢沒有改變，能為深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間，必然是廣大台商台企最理想、最安全、最有為的投資興業沃土。

提到貿易戰，宋濤稱，中華民族不惹事也不怕事，兩岸身為中華民族一分子，始終有著共禦外辱、守護共同家園的民族精神，「貿易威脅打不垮中國經濟，科技封鎖阻擋不了中國進步」。

面對美國濫施關稅，大陸第一時間採取堅決有力的反制措施。在共同風險挑戰面前，兩岸中國人完全有能力共同維護發展權利和民族尊嚴，持續壯大中華民族經濟。

針對兩岸關係，宋濤稱，民進黨當局執意築牆斷鏈，損害的是台灣企業的競爭力；炒作「恐中仇中」，剝奪的是台灣同胞的發展權。大陸將繼續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸交流交往，深化融合發展，支持台商台企扎根大陸。

劉兆玄廿一日會見宋濤時表示，川普置公認的經貿規則於不顧，挑起全球範圍貿易戰，大陸的堅決反制給了其他經濟體應對美國經貿霸凌的信心和底氣。兩岸企業要加強合作、化危為機，爭取更好發展，壯大中華民族經濟。