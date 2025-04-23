迎戰賴就職周年…國台辦兩岸研討會 5月提前召開

五月二十日是賴清德總統就職周年，時值美中關稅戰、綠營推動大罷免和抗中議題下，據悉由大陸國台辦旗下海研中心舉辦的年度「兩岸關係研討會」，今年將提前於五月十日至十一日在上海召開，主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，邀兩岸學者共商願景。

「兩岸關係研討會」是由大陸國台辦所屬研究機構「海峽兩岸關係研究中心」主辦的年度官方對台學術會議，依慣例會邀請兩岸學者及大陸官方智庫、涉台官員等逾百人，就當前兩岸情勢、未來展望進行研討。

據了解，今年兩岸關係研討會將於五月十日至十一日舉行，距離賴總統就職周年僅十天左右。今年主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，兩項分議題為「擴大交流合作與守護共同家園」、「台灣未來與兩岸願景」，預計由大陸國台辦副主任層級出席開幕式並發表談話。

儘管相較去年主題為「鑄牢民族認同，共促民族復興」，討論議題劍指「台獨史觀」，今年主題看似溫和，但有受邀者坦言，今年的兩岸關係比去年更加複雜，風險也更高，一是賴清德完全展現其「台獨」本性，不斷挑戰大陸紅線，二是貿易戰下，美中台關係面臨新變局。

「兩岸關係研討會」過去多於八月舉辦，今年提前至五月在上海舉行，時間接近賴總統就職周年受到關注。近期上海還將舉辦多場涉台會議，包括上海東亞研究所、上海社科院的對台學術交流計畫分別於本月底、五月中旬登場，也預計邀請兩岸學者與會。

去年大陸國台辦副主任仇開明在出席「二○二四年兩岸關係研討會」時表示，要在深刻揭密「台獨史觀」的荒謬荒唐的同時，增強統一定力，增強「祖國必須統一，也必然統一」的信心和決心。