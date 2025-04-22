美伊本周第3輪核會談前 伊朗外長23日應王毅邀請先訪陸

伊朗和美國將於4月26日在中東國家阿曼舉行第3輪核談判，在此輪會談之前，大陸外交部22日證實，伊朗外長阿拉奇應大陸外長王毅邀請，將於4月23日訪問大陸。伊朗外交部發言人巴格赫里此前表示，伊朗自然會就伊朗和美國之間接會談的最新進展與中方進行磋商和通報。

大陸外交部發言人郭嘉昆22日在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，伊朗外交部長阿拉格齊將於4月23日訪問大陸。他並指，雙方將就中伊雙邊關係及雙方共同關心的國際地區熱點問題深入交換意見，相信此訪對落實兩國領導人達成的重要共識，深化兩國政治互信，推動兩國各領域合作，「共同捍衛多邊主義」都具有重要意義。

伊朗外交部發言人巴格赫里21日在每周記者會上已宣布，阿拉奇將於22日起訪問大陸。巴格赫里表示，「我們自然會就伊朗和美國之間接會談的最新進展與中方進行磋商和通報。」他補充說，北京可以在這一進程中發揮具建設的作用。

巴格赫里21日對於伊美會談細節不予置評，但重申伊朗的要求始終是實際終止制裁，能夠正常進行經濟、商業和銀行活動。

美國與伊朗4月12日在阿曼首都馬斯喀特舉行間接會談，約持續了2.5小時。這是自2018年5月在美國總統川普首任總統任期內美國單方面退出伊核協議後，美伊之間的首次正式談判。美伊19日結束在羅馬舉行的第二輪間接會談，約進行4小時。兩輪談判都是由阿曼外長布沙迪居中傳話。

而基於會談已創造建設性的氛圍，雙方技術團隊將於23日啟動專家級談判，並同意於26日在阿曼舉行第三輪間接會談。

此前，中國大陸、俄羅斯和伊朗三方曾分別於3月、4月二度就伊朗核問題進行磋商，第一次是副外長級，第二次是專家級。大陸外長王毅在3月的「伊朗核問題中俄伊北京會晤」舉行期間，也會見了俄國與伊朗的副外長，並就解決伊朗核問題提出5點主張，其中包含點名美國應展現政治誠意，早日回歸復談；反對強推聯合國安理會介入等。

另，根據大陸外交部網站消息，4月21日，大陸政府中東問題特使翟雋在北京會見阿曼外交部次大臣哈利法。翟雋表示，中方讚賞阿方為推動解決區域熱門議題，緩和地區緊張局勢所扮演的重要角色。哈利法表示，阿方願同中方深化互利合作，加強在國際區域事務上的協調配合，推動中阿關係取得更大發展。