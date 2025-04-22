防美國經濟孤立中國 胡錫進：緊盯台灣並加大極限施壓

針對川普政府要求各國限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免，大陸商務部周一警告，若真是如此北京將堅決採取對等反制措施。對此，環球時報前總編輯胡錫進指出，大陸首先要緊盯一個目標，那就是海峽對面的台灣。

胡錫進稱，台灣當局對華盛頓最言聽計從，正配合美方的無理要求，縱容台積電等將核心半導體產能遷往美國，這將加強美國對中國大陸實施戰略打壓的高科技資源。「換句話說，台當局在直接幫著美國對中國大陸打科技戰和經濟戰」。

因此他認為，大陸有必要加大對台當局的極限施壓，包括對台獨軍事繩索的進一步勒緊。要向台灣當局傳遞清晰信號：幫著美國對華攤牌，意味著置自己於死地。

胡錫進表示，台灣過去是美國挑釁、牽制中國的地方，今後要反過來，成為大陸打破美國戰略圍堵的破局點。迫使台當局改變越來越放肆的倚美挺美路線，使其與美國打壓中國戰略保持明確的距離，這也將產生中國在整個亞太地區立威的重大意義，壓制美國在亞洲的霸凌囂張。

對於大陸商務部21日一早的表態，胡錫進在其個人社交平台發文指出，中方的這一警告來得很及時，而且非常必要。目前，沒有哪個國家願意在中美對峙中選邊站。但在美方施壓脅迫下，不排除有的國家會朝美國那邊「偏一偏」，把犧牲一些中方利益作為爭取川普政府豁免關稅的籌碼。

他預期，如果有一兩個國家這樣做得手了，就可能有其他國家效仿，中方必須像商務部這樣明確亮出反對的態度，同時加強與正同美國談判的國家溝通，曉之以理。萬一有哪個國家真的那樣做了，也要毫不猶豫地開展反制和報復，通過實際行動向世界宣示，與虎謀皮行不通，為討好美國損害中國利益必將付出代價。

胡錫進說，無論是哪個國家，什麼情況，只要在對美談判中拿犧牲中國利益並同時損害本國利益來向美獻「投名狀」，大陸都要堅決實施反制和報復。一旦出現第一個這樣的明顯個例，大陸的反制措施需要十分清楚、強大，「殺一儆百」。

他並建議，鑒於美國對華貿易戰已經明顯加入「孤立中國」的地緣政治企圖，因此大陸要緊盯一個目標，那就是台灣。