公民黨魁攜石破親筆信訪陸 陸學者：仍難改善中日關係

日本執政聯盟之一的公明黨主席齊藤鐵夫22日起訪問大陸三天，日本首相石破茂委託他轉交致大陸國家主席習近平的親筆信。他會是美國宣布對等關稅政策後，首個訪問大陸的石破內閣高層人士，大陸對日態度是否出現轉變引發關注。大陸學者分析，由於中日在台灣問題等議題上的分歧，此次訪問仍難以根本性改善兩國關係。

這是齊藤鐵夫自去年11月就任公明黨黨主席以來，首次訪問中國大陸，此行將在北京與中共黨幹部和政府人士舉行會談。石破茂21日在首相官邸會晤了將在22日至24日訪問大陸的齊藤鐵夫，委託他轉交致習近平的親筆信。

儘管信件內容未公開，日媒預測，齊藤在會談中將要求大陸解除因福島核汙水排海而對日本水產品採取的進口限制，並恢復進口日本牛肉。美國川普政府的關稅措施也可能成為議題。日本每日新聞報導，齊藤21日表示，自己無法預測中方是否會提出有關問題，但他一定會就提出的所有問題轉達日本的看法。

齊藤上周曾表示，美中關稅摩擦升級對日本的國家利益沒有好處。雖然日本政府正與美國進行談判，但作為一個政黨，考慮到世界經濟對日本經濟的影響，希望（與中國方面）進行有利於國家利益的磋商。

報導分析稱，齊藤鐵夫就任公明黨主席後，一直強烈希望訪問大陸。經私下協調後，與中方達成此次訪問日程，恰好是在美國「對等關稅」實施後不久。由於這是美國「對等關稅」實施後石破茂政府高層人士首次訪問大陸，所以這也將成為日方瞭解中方對日態度是否發生變化的寶貴機會。

大陸官媒環球時報則引述中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊分析指出，齊藤的到訪並轉交首相親筆信，表明日方有意願在部分領域與中方協調合作，如共同應對全球貿易挑戰等，在當前的國際環境下，公明黨主席訪陸展現出了一定的合作空間與積極因素。

但他也坦言，鑒於中日在涉海、台灣問題及歷史問題上的分歧，此次訪問難以使中日關係產生根本性改觀，需要避免產生過高的期望。