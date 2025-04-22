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耿爽籲國際社會認清美國 團結重振多邊主義

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸常駐聯合國副代表耿爽21日在聯合國舉行的「多邊主義與外交促進和平國際日」紀念活動上，呼籲國際社會認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，重振多邊主義。圖／取自大陸外交部網站
大陸常駐聯合國副代表耿爽21日在聯合國舉行的「多邊主義與外交促進和平國際日」紀念活動上，呼籲國際社會認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，重振多邊主義。圖／取自大陸外交部網站

面對美國總統川普對全球加徵關稅，中國大陸積極拉攏盟友，並重申多邊主義的重要性。央視報導，大陸常駐聯合國副代表耿爽21日在聯合國舉行的「多邊主義與外交促進和平國際日」紀念活動上，批評美國加徵關稅嚴重衝擊多邊主義秩序，並呼籲國際社會認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，重振多邊主義。

據報導，耿爽在活動上表示，當今世界動盪變革加劇，多邊主義遭遇逆風，公道正義遭受踐踏，不穩定、不確定因素顯著增加，「我們比以往任何時候都更需要多邊主義和外交努力，需要維護國際和平與安全。」

他提到，聯合國憲章確立了戰後國際秩序，確立了當代國際關係基本準則。然而，「個別國家」藐視憲章權威，大行霸權霸道，對聯合國「合則用、不合則棄」。面對種種亂象，我們要堅決抵制一切違反憲章、挑戰憲章的錯誤行徑。

耿爽指出，要重振多邊主義勢頭，近年「個別國家」打著「本國優先」旗號，大搞雙重標準，不斷毀約退群，濫施單邊措施，嚴重衝擊聯合國和多邊機制，威脅世界和平與發展。

他並直接點名美國，指近期美方宣布對所有貿易夥伴加徵關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重威脅全球經濟穩定，嚴重衝擊多邊主義秩序。他強調，「國際社會應認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，發出有力聲音，堅決抵制美國將自身利益凌駕於他國利益之上，共同維護各國發展權利，重振各方對多邊主義的信心」。

耿爽表示，各國應秉持共商共建共享的原則，共同參與全球治理，確保國際事務不被少數國家壟斷、發展成果不被少數國家獨佔、「全球南方」的正當權益不被少數國家侵犯。國際社會應推動包括安理會在內的多邊機構履行職責、發揮作用，並推動全球治理體系改革取得實質進展。

他並稱，大陸身為多邊主義的支持者、倡議者、實踐者，將與各國一道，繼續堅定推動聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動建構人類命運共同體。

美國 聯合國

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