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國台辦主任宋濤：製造兩岸對立的人終將玩火自焚

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤表示，任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。（中通社）
大陸國台辦主任宋濤表示，任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。（中通社）

在近期美中關稅戰、陸配等議題受關注下，大陸國台辦主任宋濤22日在出席川台會時表示，「台灣民進黨當局執意築牆斷鏈，損害的是台灣企業的競爭力；炒作『恐中仇中』，剝奪的是台灣同胞的發展權。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。」

宋濤22日在四川成都，出席「2025海峽兩岸融合發展四川交流會」開幕式，台方有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、大陸全國台企聯總會長李政宏等工商界代表。

宋濤致詞表示，中共總書記習近平指出，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。大陸經濟穩定向好，能為深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間。

他稱，面對美國濫施關稅，「祖國大陸」第一時間採取堅決有力的反制措施，顯示出捍衛國家發展利益和國際公平正義及秩序規則的決心，彰顯了保持自身經濟發展的信心。「在共同風險挑戰面前，兩岸中國人完全有能力共同維護髮展權利和民族尊嚴，持續壯大中華民族經濟。」

宋濤還強調，「台灣民進黨當局執意築牆斷鏈，損害的是台灣企業的競爭力；炒作『恐中仇中』，剝奪的是台灣同胞的發展權。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。」

宋濤表示，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，將繼續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸交流交往，深化兩岸融合發展，支持台商台企扎根大陸更好發展。

昨日，宋濤已會見了參會的劉兆玄一行，面對關稅戰，他表示中華民族是嚇不倒、壓不垮的，稱大陸有底氣戰勝各種風險挑戰，台商台胞完全可以依靠大陸；另，四川省委書記王曉暉也會見了宋濤，雙方就促進川台融合發展等交換了意見。

劉兆玄 宋濤 經濟發展

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