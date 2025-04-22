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中國新型非核氫彈曝光！鎖定台北城市戰 可引爆1000多度火球燃燒逾2秒

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國空軍第711特種作戰中隊2008年7月於猶他州訓練基地投擲一枚重達1萬5000磅的BLU-82炸彈，有研究指這款炸彈的威力和中國大陸新型非核氫彈相當。圖／取自US Air Force
美國空軍第711特種作戰中隊2008年7月於猶他州訓練基地投擲一枚重達1萬5000磅的BLU-82炸彈，有研究指這款炸彈的威力和中國大陸新型非核氫彈相當。圖／取自US Air Force

亞洲時報引述南華早報消息報導，中國大陸近日成功試爆新型非核氫彈，可引爆超過攝氏1000度的高溫火球並持續燃燒2秒以上，除具高熱與震波殺傷力，更可針對建築物與地下掩體內部目標進行定向打擊，目的正是為了在城市戰中打擊台灣防禦、瓦解抵抗意志，尤其對如台北這類高樓密集、地底空間廣大的城市戰場，構成潛在戰術威脅。

南華早報20日報導，根據中文期刊《彈箭與制導學報》一篇同儕審核研究，中國船舶工業集團第705研究所近日透過受控實驗，成功引爆這新型非核氫彈，其主要成分為氫化鎂（magnesium hydride）。

根據研究，這枚炸彈重量2公斤，在啟動過程中，震波會將材料粉碎為微米級顆粒，進而釋放氫氣點燃並持續燃燒，在沒有使用任何核材料的情況下，可炸出超過攝氏1000度火球，並且持續超過2秒，相當於等量傳統炸藥三硝基甲苯（TNT）持續時間的15倍，可造成更長時間的熱損害，並具備集中於特定目標進行攻擊的效果。

研究人員強調這款炸彈的軍事應用，涵蓋大範圍熱能打擊與精準摧毀目標，其可控制的連鎖反應機制是關鍵。

這款新型氫化鎂炸彈具具備類似空爆燃燒彈（thermobaric weapon），又稱「溫壓彈」、「溫壓武器」，能釋放高溫火球與持續震波，對掩體與建築物內的部隊具有高度殺傷力。

俄羅斯在烏克蘭戰場部署TOS-1溫壓火箭可作為這枚炸彈的參照，若中國入侵台灣陷入城市消耗戰，亦可能採用類似手段重創建築內守軍、消耗氧氣、造成內傷。

2022年書籍《跨越台灣海峽》（Crossing the Strait）中，其中一名作者、智庫蘭德公司高級政策分析家李思樂（Sale Lilly）指出，中國在城市作戰上奉行「瓷器店裡打老鼠」的策略，即在最大程度保留城市結構下進行殘酷壓制，對於台北等城市龐大的地下設施，如停車場、商場與捷運，將進一步擴大城市戰空間。

此外，這些基礎設施可能成為台灣進行消耗防禦的重要資產。有專家認為，若台灣需在沒有美國協助下自衛，其城市環境將提供理想的防禦條件；火力打擊將製造更多瓦礫與防線，使共軍在地上與地下都需投入大量兵力與時間，進行艱苦推進。

建築 成功 炸彈

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