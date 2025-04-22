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歸咎美國發起貿易戰 中國對內宣傳打愛國牌

中央社／ 北京22日電

美中貿易戰不斷升級。美媒報導，中國官方正透過在宣傳中提到韓戰、將關稅戰比喻成是意識形態的較量、暗示將與美國展開持久角力等方式，將許多經濟問題歸咎於美國，並呼籲全國團結支持國家立場。

中共官媒人民日報4月7日在頭版上發布名為「集中精力辦好自己的事」的評論。評論提到，2017年美國挑起對中貿易戰以來，無論美國怎麼打、怎麼壓，中國始終保持發展和進步，展現越壓越強的韌性，「美濫施關稅將對我造成衝擊，但天塌不下來」。

評論稱，「我們有黨中央的堅強領導，有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠」。

對此，華爾街日報18日報導，隨著中美貿易戰愈演愈烈，中國領導層正將中國許多的經濟問題歸咎於美國，並動員全國團結起來支持國家立場。策略包括在宣傳中提到韓戰，稱當前的關稅戰不僅是貿易之爭，也是意識形態的較量；中國認為美國的舉動是挑釁行為，決定展開反擊，暗示將與美國展開一場持久的較量。

報導指出，動員愛國熱情有可能牽制習近平與川普達成協議的能力，因為反美情緒可能促使中國官員採取更強硬的立場，以避免給中國民眾留下迫於壓力退縮的印象；而在貿易戰上塑造意識形態的較量，將使中共一部分的政治正當性押在贏得與川普的鬥爭上，但這項策略也可能得到反效果。

新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎以雙刃劍為比喻，稱若主要目標是在困難時期為中共爭取政治支持，一旦局勢未有改善，中共就會受到指責。

同時，美國連番提高對中關稅，使得現在面臨房地產市場下滑、公共債務不斷增加和消費者信心疲軟的中國經濟增加壓力，且中國還得面對美國、歐洲及其他地區抵制中國出口商品過剩等問題。報導指出，有些中國民眾對經濟感到擔憂。

報導提到，有網友在微博上表示，「吹牛不虧錢，信吹牛要虧死。」，也有網路評論文章稱，「信心不是政策，穩定不是增長」。

中共 美國

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