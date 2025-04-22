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習近平剛離開 柬埔寨宣布修法防大陸商品「洗產地」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平（左）17日晚間在金邊與柬埔寨總理洪瑪奈舉行會談時，呼籲共同反對一切單邊霸凌行徑。（新華社）
大陸國家主席習近平（左）17日晚間在金邊與柬埔寨總理洪瑪奈舉行會談時，呼籲共同反對一切單邊霸凌行徑。（新華社）

大陸國家主席習近平甫於18日上午結束對柬埔寨的國事訪問返回北京，柬埔寨媒體20日即報導，為避免美國徵收重磅關稅，柬埔寨將修法加強阻止中國商品經柬埔寨「洗產地」。柬埔寨總理洪瑪奈強調，柬埔寨政府將繼續奉行獨立自主的外交政策，不會在中美之間選邊站隊，並將與包括中美在內的世界各國發展互利友好關係。

據大陸外交部新聞稿，習近平訪問柬埔寨期間於17日晚間與洪瑪奈舉行會談。習近平表示，中方願同柬方共享機遇、共謀發展，呼籲共同反對一切單邊霸凌行徑，踐行真正的多邊主義。

洪瑪奈則表示，柬方願同中方加強經貿、投資、產業鏈供應鏈、農業、基礎設施建設等領域合作，共同打擊網賭電詐。

習近平此行，中柬兩國還交換30多份雙邊合作文本，涵蓋產供鏈合作、人工智能、發展援助、海關檢驗檢疫、衛生、新聞等領域，並發表兩國《關於構建新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明》。

柬埔寨《柬中時報》官網20日則報導，為避免遭美國徵收高額「對等關稅」，柬埔寨政府將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為「中轉站」。

在美國總統川普日前宣布的「對等關稅」中，柬埔寨被徵收的關稅高達49%，比鄰國寮國（47%）和越南（46%）都高。

報導引述柬埔寨美國商會（AmCham）會長巴內特（Casey Barnett）說法稱，若美國將柬埔寨視為中國商品進入美國的「中轉站」，將對柬埔寨人民非常不利。「美國或被迫對柬埔寨徵收關稅，因為美方不希望中國商品通過柬埔寨源源不絕進入美國市場。」

巴內特透露，目前柬埔寨政府正在制定新程序和計劃，以控制和防止其他國家利用柬埔寨，作為出口商口到美國的「中轉站」。

柬埔寨 美國 習近平

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