去年918砍殺深圳日本男童 陸籍男兇嫌已被執行死刑

大陸深圳去年9月18日發生日本人學校10歲男童遇刺身亡案件，日本共同社22日引述日中相關人士報導稱，被以故意殺人罪判死刑的大陸籍男性兇嫌鍾長春已被執行死刑。大陸外交部21日向日本駐陸大使館通報該消息。

但報導也指出，大陸外交部並未公布死刑執行日期，日方正推進核實相關消息。

該名男童當時在學校大門外被一名陸籍男子持刀刺傷腹部，搶救不治死亡。因案件發生在去年9月18日，當日正好是1931年日軍開始侵佔中國東北地區的「九一八事變」周年，有觀點認為這是針對日本人的犯罪，觸發中日政治社會敏感神經。

深圳市中級人民法院在今年1月的一審判決中指出，被告為了在網上博取關注而買刀殺害無辜的兒童。不過，判決中未透露是否針對日本人以及詳細動機。被告未提出上訴。

大陸去年接連發生日本人遇襲事件。去年6月，江蘇蘇州曾發生日本母子被割傷、作為校車引導員的大陸籍女性身亡。而犯案的50多歲大陸籍男子也被判死刑，駐北京的日本大使館在本月16日獲悉該男子已被行刑。