替我邦交國發聲？陸駐聯副代表怒批川普關稅霸凌海地

加勒比海島國海地是我國現有12個邦交國之一。聯合國安理會21日舉行海地問題公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽在會上為海地遭美國加徵10%對等關稅忿忿不平，批評美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過，引發關注。

在台灣現有12個邦交國中，外交部長林佳龍日前在廣播專訪中點名要留意海地，指邦交相對穩定，但需要給予更多支援來鞏固邦交，同時慎防中國大陸在該國大選期間的操弄。

新華社報導，耿爽在會上表示，海地是第一個宣布獨立的拉丁美洲國家，卻因長期受到軍事佔領、外部干涉和經濟剝削而命運多舛。在此過程中，美國始終是影響海地安全、穩定和發展的最大外部因素。

耿爽稱，美國一直是海地政局的幕後操盤手。過去100多年間，美國悍然出兵海地，扶植傀儡政權，竄改海地憲法，深度介入海地政治。一年前，正是在美國一手操縱下，形成了海地當前的政治過渡安排，但一年後，美國卻因自身政府更迭而對海地政治過渡不管不顧，任由其陷入內耗和混亂。

耿爽並稱，美國一直是海地武器的主要來源國。美國雖然同意安理會對海地全境實施武器禁運，「但在執行上卻始終敷衍了事，縱容非法武器從美國佛羅里達州源源不斷流入海地」。美國並企圖將2023年10月一手推動組成的海地多國安全支助團，轉型為聯合國維和行動，將聯合國和其他會員國當作「自動提款機」。

耿爽批評，美國一直是海地發展的主要干擾源。美國在海地最需要幫助的時候以「本國優先」為由大幅削減對外援助，不斷遣返海地移民。

「最令人嘆為觀止的是，不久前，美國冒天下之大不韙宣布對所有貿易夥伴濫施關稅時，居然也對海地這一聯合國列名的最不發達國家加徵10%的所謂基準關稅。美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過，何其粗暴，何其荒唐，何其悲哀」。耿爽稱，海地的前途命運不應該成為美國尋求自身戰略利益的犧牲品。「離美國太近」也不該成為海地的詛咒。

耿爽表示，「中方對海地人民的苦難深表同情」，強調國際社會應繼續幫助海地加強機制與能力建設，推動海地早日走上獨立自強、自主發展的道路，並指中方願在過程中繼續同各方一道發揮建設性作用。