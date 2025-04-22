快訊

老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏東議長周典論二審改輕判

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

一眼就可看出家裡有沒有小強 專家揭蟑螂容易出沒環境3特徵

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官場大清洗 首季18.5萬名官員受處分大增50%

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
中共中央紀委國家監委22日通報今年第一季大陸全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，強調「反腐敗一步不停歇、半步不退讓」。（中新社）
中共中央紀委國家監委22日通報今年第一季大陸全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，強調「反腐敗一步不停歇、半步不退讓」。（中新社）

中共中央紀委國家監委公布，今年第一季共處分18.5萬名官員，其中省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7,216人，鄉科級幹部2.3萬人，一般幹部2.4萬人，農村、企業等其他人員13萬人。

去年第一季，中共中央紀委國家監委公布共處分12.1萬人，其中省部級幹部12人，廳局級幹部948人，縣處級幹部6,241人，鄉科級幹部1.7萬人，一般幹部1.6萬人，農村、企業等其他人員8.1萬人。

亦即今年第一季，中國大陸遭處分的官員人數較去年同期大增近53%，其中以農村、企業受處分的人數增加最多。

根據中共中央紀委國家監委網站22日一早發布的通報， 今年第一季，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報83.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。處置問題線索50.2萬件。立案22萬件，其中立案省部級幹部13人、廳局級幹部1,037人、縣處級幹部8,285人、鄉科級幹部2.7萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任1.9萬人。

通報稱，「翔實的數據再次傳遞出反腐敗一步不停歇、半步不退讓的強烈信號。」

4月以來，中共中央紀委國家監委網站又發布三名中管幹部被查的消息，分別為十四屆全國政協教科衛體委員會副主任楊小偉，山西省委副書記、省長金湘軍，江蘇省南京市人大常委會黨組書記、主任龍翔因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

通報提出，將著重抓好權力集中、資金密集、資源富集領域系統整治。緊盯重點對象，嚴肅查處「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子成員違紀違法問題。

對於今年第一季共處分農村、企業等其他人員13萬人，占處分總人數的70%以上。通報表示，「這正是紀檢監察機關堅守以人民為中心的根本政治立場，深入整治群眾身邊腐敗和不正之風，切實維護人民群眾利益的具體實踐」。

通報指出，「群眾身邊不正之風和腐敗問題整治不可能一蹴而就」。今年1月6日二十屆中央紀委四次全會強調，「聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節，再狠抓兩年，確保取得更大成效」。

通報表示，當前，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重，要堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰，通過不懈努力換來海晏河清。

今年第一季，大陸官場高達18.5萬名官員受處分，其中農村、企業等其他人員13萬人，就占了七成。（圖／取自中共中央紀委國家監委官網）
今年第一季，大陸官場高達18.5萬名官員受處分，其中農村、企業等其他人員13萬人，就占了七成。（圖／取自中共中央紀委國家監委官網）

中共 主任 幹部

延伸閱讀

監院查蝦皮涉中資 前監委：憲法賦予的調查權僅針對公權力

多名學童疑遭不當管教監委調查 台東縣府：全面檢討

蝦皮購物疑具陸資背景 監委申請自動調查

罷林涉偽造？林沛祥阻鍾小平赴基隆強出頭 檢方：已立案調查

相關新聞

大陸、印尼「2+2」會議 王毅與印尼外長會談：維護自由貿易

中國大陸和印尼21日召開外長防長「2+2」對話機制首次會議後，大陸外長王毅與印尼外長蘇吉約諾舉行會談。在關稅戰的背景下，...

陸官場大清洗 首季18.5萬名官員受處分大增50%

中共中央紀委國家監委公布，今年第一季共處分18.5萬名官員，其中省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7,21...

湖南江平發生船難 6人不幸溺亡

據湖南省岳陽市平江縣人民政府辦公室通報，4月21日17時30分許，平江縣昌江河大洲鄉都塘村水域發生一起村民自用小船意外翻...

兩岸嚴峻仍頻辦學術研討 澳門為何多年扮演和解之窗？

今年2月，台中新光三越發生氣爆事件，來台旅遊的澳門一家七口受波及，3人不幸離世，事發後澳門官方派員來台，與我陸委會官方出現罕見交集；近期有民進黨立委前助理遭爆涉共諜案，另傳有綠委助理以撰寫論文為由赴澳門，但出入境狀況被察覺有異。這些，都讓澳門平添幾許神秘色彩。究竟從以前至今，澳門在兩岸關係扮演什麼角色？何謂「澳門模式」？當前兩岸嚴峻氣氛下，澳門有可能成為透出曙光的一道窗口嗎？

劉兆玄憂關稅戰 宋濤：中華民族嚇不倒、壓不垮

大陸國台辦主任宋濤昨在四川成都會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。面對美中關稅戰加劇，宋濤強調中華民族是嚇不倒、壓不垮的...

執政12年「像黑幫老大」？李顯龍夫人轉發1貼文：習近平魅力攻勢顯得可笑

新加坡前總理李顯龍夫人何晶今天在臉書轉發星國評論平台的一篇文章，內容直指中共總書記習近平執政12年來「一直表現得像個黑幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。