大陸、印尼「2+2」會議 王毅與印尼外長會談：維護自由貿易

中國大陸和印尼21日召開外長防長「2+2」對話機制首次會議後，大陸外長王毅與印尼外長蘇吉約諾舉行會談。在關稅戰的背景下，王毅喊話，雙方要維護自由貿易，促進雙向貿易投資便利化，構建安全穩定暢通產供鏈，並指大陸和印尼都是重要發展中大國和「全球南方」主要力量。

據大陸外交部，王毅提到，去年雙方就構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體達成重要共識，將兩國合作格局從「四輪驅動」升級成「五大支柱」，為中印尼合作開闢了廣闊前景。今天上午成功舉辦中印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，取得豐富成果，將兩國政治安全和防務合作提升到了新高度。

王毅表示，雙方要錨定高質量合作，加強中國式現代化和「黃金印尼2045」願景對接，以高質量共建「一帶一路」為抓手（突破口），推進雅萬高鐵等標誌性項目可持續運營，依託「兩國雙園」、區域綜合經濟走廊，打造互聯互通合作新旗艦。

他還說，雙方要維護自由貿易，促進雙向貿易投資便利化，構建安全穩定暢通產供鏈。「中方願進口更多印尼產品，希望印尼政府保障好在印尼中資機構及人員正當權益」。以及，雙方要發展新興產業合作、拓展惠民生合作等。

王毅強調，在美國掀起全球貿易戰、經濟全球化面臨逆流形勢下，中國大陸和印尼作為重要發展中大國和「全球南方」主要力量，都是經濟全球化和貿易自由化的維護者。要發揮歷史主動，加強互信合作，共同弘揚和平共處五項原則和「萬隆精神」，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同捍衛國際公平正義，對外釋放團結開放的信號，進一步彰顯中印尼關係的地區和全球影響。

今天上午，大陸外交部長王毅、國防部長董軍與印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里在北京共同主持中印尼外長防長「2+2」對話機制首次會議，雙方決定建立裁軍、防擴散與軍控磋商機制，並將共同打擊跨境賭博、電信詐騙等跨國犯罪。兩國海警部門也簽署海上安全合作協議，雙方重申致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商。