執政12年「像黑幫老大」？李顯龍夫人轉發1貼文：習近平魅力攻勢顯得可笑

新加坡前總理李顯龍夫人何晶今天在臉書轉發星國評論平台的一篇文章，內容直指中共總書記習近平執政12年來「一直表現得像個黑幫老大」，如今卻希望關稅戰受害的東南亞鄰國把他當成朋友和夥伴，還展開魅力攻勢，顯得滑稽可笑。

這篇由新加坡評論平台Critical Spectator在18日發表、並由何晶今天轉發的文章，即以「如果習近平過去12年沒有黑幫老大的作風，中國今天就有更大的全球影響力」為題，發表上述評論。

這篇由該平台波蘭籍創辦人裴卓斯（Michael Petraeus）撰寫的文章，開頭即直指習近平日前在東南亞持續展開的魅力攻勢顯得滑稽可笑，暴露出中國如今的處境有多糟，「皇帝本人（指習近平）」反要懇求10多年來一直被他掠奪的鄰國與他合作。

文章感嘆，想像一下居然是習近平來談「抵制對抗」和「保護主義」。正是這個人，把南海「九段線」強加於東協國家，違反國際法宣稱南海大部分區域屬於中國，且在有爭議的島礁上建造軍事設施，並派海警船騷擾他國船隻。現在他卻敢站出來說「親愛的朋友們！讓我們共同努力！讓我們抵制對抗！」。

這篇文章說，至於「保護主義」，中國這座「自由貿易的閃亮燈塔」禁止許多外國公司在該國經營，違反了加入世貿組織（WTO）前作出的所有承諾，現在習近平卻表示「保護主義不好！」。

文章直指，習近平執政12年來「一直表現得像個黑幫老大」，就像中國版的「柯里昂」（Don Corleone，電影「教父」系列中的黑幫老大），總是向所有人提出「無法拒絕的提議」，如今卻希望受害者把他當成朋友和夥伴。

這篇文章指出，光是在東協，中國常遭質疑的「一帶一路」投資、債務陷阱或試圖低價傾銷他國以轉移產能，就使廉價商品淹沒這些國家，導致其國內產業瀕臨崩潰；如今，習近平開始呼籲與歐洲建立夥伴關係，但中國虐待歐洲的程度不亞於美國，且在烏克蘭戰爭中支持莫斯科，這實際上是一場針對西方的戰爭。

文章提到，僅僅因為全球厭惡美國總統川普（Donald Trump），並不意味著習近平已成為一個「可以接受的替代方案」。儘管川普可能在全球受到譴責，但他已表示有意與所有國家達成協議，一旦協議生效，美國仍被廣為信任能履行協議。但中國並非如此，因為中國以不公平對待合作夥伴而聞名。

這篇文章直指，中國10多年來對他國的虐待不能被忽視，彷彿什麼都沒發生過，就只因為中國如今與受害者面臨相同問題。中國有幾十年的時間證明自己真誠的支持國際多邊主義，如果中國曾經真的支持，如今就已得到回報。而中國的國際關係，充滿著憤世嫉俗和反射動作般的短線主義。

文章最後認為，上述原因就是習近平無法指望全球會跟隨他與川普對抗。在眾人看來，即使川普勝出，也不會太在意。