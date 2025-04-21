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和「台灣客人」劉兆玄會面 宋濤談談關稅戰：台商完全可依靠大陸

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦主任宋濤18日在台企座談會上聽取七位台商代表發言後並表示，大陸方面有信心，而這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢。記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦主任宋濤18日在台企座談會上聽取七位台商代表發言後並表示，大陸方面有信心，而這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢。記者黃雅慧／攝影

在美中關稅戰下，大陸國台辦主任宋濤近期密集出席兩岸交流活動，會見台灣客人，做信心喊話。宋濤21日在四川成都會見來出席「川台會」的兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄時說，大陸有底氣戰勝各種風險挑戰，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上推動兩岸關係向前發展，台商台胞完全可以依靠大陸，盡展優勢能力，在產業變革中贏得先機。

宋濤上周分別於17日在南京會見國民黨前主席洪秀柱、18日與大陸台商座談，接著，昨20日在杭州出席「兩岸基層民生發展交流會」，和國民黨副主席連勝文同台後，今（21日）在「2025海峽兩岸融合發展四川交流會」開幕前夕會見劉兆玄。

據國台辦發布講話要點，宋濤表示，「兩岸同胞都是中國人，要常來常往、走近走親。我們有著深厚的血脈親情、密切的利益融合、共同的文化基因，任何勢力想阻擋兩岸交流合作，都注定失敗。」

宋濤說，面向未來，大陸有底氣戰勝各種風險挑戰，有信心排除各種干擾破壞，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上推動兩岸關係向前發展，兩岸交流的門只會越開越大，融合發展的路只會越走越寬。

宋濤接著提到，大陸國家主席習近平指出，為兩岸同胞謀福祉是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。「兩岸企業都是中國人的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟」。面對變亂交織的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜手應對挑戰，堅定維護兩岸同胞的正當發展權利和中華民族整體利益。

宋濤稱，最近，面對美國的經濟霸凌行徑，大陸採取了堅決行動予以反制，維護的是我們的正當發展權利，維護了國家主權和民族尊嚴，也維護了國際社會公平正義和秩序、規則，以實際行動表明中華民族是嚇不倒、壓不垮的。

他喊話，大陸仍然是世界經濟增長的主要引擎，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期轉好的支撐條件和基本趨勢沒有改變也不會改變。大陸始終是台商台胞的堅強後盾。「台商台胞完全可以依靠大陸，盡展優勢能力，在產業變革中贏得先機，書寫互利共贏新篇章。」

「2025海峽兩岸融合發展四川交流會」明天上午將於成都開幕，今年主題為「共育新動能 融合促發展」，宋濤和劉兆玄，及大陸全國台企聯總會長李政宏等將出席。

劉兆玄 台商 宋濤

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