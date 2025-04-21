大陸與印尼「2+2」會議 雙方將構建穩定的跨境產供鏈

大陸外交部長王毅、國防部長董軍與印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里21日在北京共同主持中印尼外長防長「2+2」對話機制首次會議，雙方決定建立裁軍、防擴散與軍控磋商機制，並將共同打擊跨境賭博、電信詐騙等跨國犯罪。兩國海警部門也簽署海上安全合作協議，雙方重申致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商。

根據大陸外交部新聞稿，王毅表示，中國和印尼建立並啟動外長防長「2+2」對話機制，是中國在全球建立的首個部長級「2+2」機制，充分彰顯兩國高度戰略互信，也進一步豐富了具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體內涵。

王毅說，今年是中印尼建交75周年，雙方舉行「2+2」機制首次部長會正逢其時。中方願同印尼共同開好此次會議，將「2+2」機制打造成提升兩國政治安全與防務合作的首要平台，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。

王毅表示，雙方要共同堅持戰略自主，支持彼此核心利益，密切高層交往，加強各領域對話，提升執法安全合作，構築牢固戰略互信。同時要發揮資源產能互補優勢，構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾。

董軍則指出，當前國際形勢變亂交織，地區面臨多重挑戰，中國與印尼深化防務安全合作，必將為具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體建設提供有力支撐，為維護地區乃至世界和平穩定貢獻力量。

董軍稱，中方願同印尼一道，落實兩國元首共識，著力構建戰略互信更深厚、機制建設更配套、統籌推進更有力、應對挑戰更托底的防務安全合作新格局，開展多領域、深層次務實合作，把兩國關係提升到新的更高水平，攜手應對風險挑戰。

根據大陸外交部新聞稿，蘇吉約諾表示，兩國「2+2」對話機制舉行首次部長級會議，是兩國關係中的重要里程碑，體現了印尼同中國關係的全方位、高水平和戰略性。在當前動盪和充滿挑戰的國際形勢下，和平穩定與開放合作尤顯重要。

蘇吉約諾並強調，印尼堅定奉行一個中國政策，認為台灣、涉疆、涉港等問題是中國內政，反對任何外部干涉。

沙夫里則指出，印尼願同中方加強戰略對話，深化戰略互信，恪守尊重彼此主權和領土完整原則，不斷挖掘潛力，增進防務、海上安全等領域合作，維護地區和平穩定，攜手應對全球性挑戰，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。