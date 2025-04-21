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大陸將制裁涉港美國官員、議員及非政府組織負責人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。（路透）

針對美國制裁六名中國大陸和香港官員，大陸外交部表示，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

美國在3月31日對六名中國大陸和香港高級官員實施制裁，原因是他們進行「跨國鎮壓」，而當中行為侵蝕了香港的自治。

大陸外交部發言人郭嘉昆4月21日在例行記者會上表示，此舉嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，「對這種卑劣行徑予以強烈譴責」。

郭嘉昆表示，根據大陸《反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

郭嘉昆說：「我們要正告美方，香港是中國的香港，香港事務不容美方干涉。美方在涉港問題上採取的任何錯誤行徑，都將遭到中方堅決回擊和對等反制」。

美國此前宣布要制裁的官員分別是中共中央駐港國安署署長董經緯、香港律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、國安委秘書長區志光、警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭。大陸外交部曾就此向美國嚴正交涉。

中共 外交部 美國 香港

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