陸官媒：被關稅衝擊的好萊塢，已扛不起美國軟實力的未來

大陸官媒、央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文稱，關稅對美國社會造成影響，與此同時，大陸國家電影局此前宣布將「適度減少美國影片進口數量」，也持續在美國服務業引發了連鎖反應。

文中指出，好萊塢是美國電影業的縮影，也是美國服務業的縮影。透過美國電影行業特別是好萊塢對美國政府不滿的聲音，可以看出恐慌正如何在美國不同產業間蔓延。

文中提到，華納兄弟連續三周市值大縮水，已經蒸發66億美元，派拉蒙兩周內市值減少超10%。面對這樣的情況，在最近一檔美國新聞節目中，曾參與《鋼鐵俠3》等影片製作的好萊塢電影人對這個判斷表示認同，「這是一個時代的結束——世界和好萊塢互動時代的結束」。

「玉淵譚天」文章稱，好萊塢的電影極度依賴海外市場的。今年全球票房排名前十的電影中，一些好萊塢影片幾乎一半以上的票房是靠海外觀眾撐起來的。

文中指出，好萊塢的可能性，正在被川普政府親手打破。在全球銀幕前，好萊塢大片正在加速失去吸引力。以中國為例，美國好萊塢電影佔中國票房比例比較低，但中國大陸市場是好萊塢電影的第二大市場。

文中也提到，最先被川普關稅擊中的，是電影的「地基」—佈景的製作材料。搭景需要大量木材、膠合板和鋼材，這些物料很多都從中國大陸等國進口。關稅的提高，便意味著這些關鍵原料將更昂貴、更難獲得。

向電影佈景組供貨的油漆供應商表示，關稅影響到了他們的進貨成本，他們預計油漆材料價格會上漲30%。而漆，只是佈景的一項材料。電影的布料、配飾和鞋類基本均依賴進口。

對此，好萊塢美國聯合服裝公司總裁戴安娜·福斯特就坦言，「我們挺不過去了」，因為她還需要將服裝運送到全球各地客戶的劇組中，而跨境運輸和物流成本正在因關稅而上升。

文中指出，原材料進出口和跨境運輸，這是電影行業的貨物貿易之一，也是關稅影響體現得最直接的地方。但今年好萊塢更依賴的，也更擔心的，其實是廣告、發行、版權授權等服務貿易的收益。

由於美國文化產業的核心盈利點確實在於知識產權和品牌價值。因此，如果中國消費者開始在電影領域對美國產品「降溫」，這種趨勢很可能會進一步外溢，影響到其他依賴美國IP和品牌溢價的行業。

一面是因關稅增加的成本，一面是因關稅減少的收入，這些都在讓好萊塢電影人陷入深淵。即便川普於4月11日對部分產品開出豁免，整體貿易政策仍在反覆變化。他表示：「現在每個人都面臨經濟不確定性，導致所有事情都放緩了。」「製片公司本來就很謹慎，現在是真的更謹慎了。」

反映在數據上，FilmLA的報告顯示，2024年洛杉磯攝影棚使用率從90%以上驟降至63%，項目數量和拍攝天數均跌至近六年新低。

但當中國觀眾、乃至全球觀眾，不再為美國的「影視授權」買單，或許正如美國電影人所說的，好萊塢已經真的「崩塌」了。「玉淵譚天」發文批評，再回過頭來看美國電影人的表態—川普讓美國的時代結束了。事實確實如此，被關稅衝擊的好萊塢，早已扛不起美國軟實力的未來。