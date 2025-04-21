陸商務部：反對任何一方以犧牲中方利益與美達成交易

針對美國方面擬借關稅施壓圖迫使各國限制對華貿易，大陸商務部4月21日表示，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，並稱以犧牲別人利益換取豁免，最終只能「兩頭落空」。

彭博社上星期引述消息人士報導，數十個國家正在尋求美方減免或豁免關稅，作為交換，美國準備要求這些國家採取措施限制中國製造業的實力，以防北京繞開美國總統特朗普的關稅政策。

商務部星期一以發言人答記者問形式回應，注意到有關報導，並指美國脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判，是打著「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。

大陸商務部新聞發言人也說：「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己」。

該發言人也表示，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，各方在對等關稅問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。「需要特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益」。

發言人也說，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。國際貿易一旦回歸弱肉強食的「叢林法則」，所有國家都會淪為受害者。「中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義」。