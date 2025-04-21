共軍：菲護衛艇侵入黃岩島海域 警告驅離

去年台灣衛福部預告修正《人工生殖法》，可能有條件解禁代理孕母時，這個在台灣爭議30年的議題，再度引發社會各種道德、倫理討論，也因爭議不小，最後一刻衛福部選擇脫鉤處理、未納入此次修法。中國大陸目前亦未開放代孕，但同為前蘇聯國家的喬治亞，已漸仿效烏克蘭成為代孕大國，背後亦隱含各種黑暗面。本報亦採訪了前往喬治亞找代孕的大陸民眾的心路歷程。

2025-04-21 06:00