共軍：菲護衛艇侵入黃岩島海域 警告驅離
中共解放軍南部戰區微信公眾號20日晚發布，指菲律賓36號護衛艇「非法侵入中國黃岩島領海」，解放軍南部戰區海軍組織兵力依法跟蹤監視、警告驅離。
共軍南部戰區海軍新聞發言人趙志偉表示，20日，菲律賓36號護衛艇未經中國政府批准，「非法侵入中國黃岩島領海」，解放軍南部戰區海軍組織兵力依法跟蹤監視、警告驅離。
趙志偉表示，菲方行為嚴重侵犯中方主權，嚴重違反中國法律和國際法相關規定，正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。
近期中菲兩國再就南海主權爆發衝突，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）表示，一艘中國海警船14日在距離黃岩島（又稱民主礁）約36海里處加速，並採取行動阻擋一艘菲國船隻的航行路線。
中國方面則表示，菲律賓海警船於黃岩島附近海域危險接近中國海警船艦，數次從艦艏方向穿越中方船艦行駛航線，妄圖「碰瓷」（故意碰撞）擺拍，炮製抹黑中方的虛假敘事。
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