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共軍指菲國護衛艇侵入黃岩島海域 予以警告驅離
中共解放軍南部戰區20日深夜發布新聞稿稱，4月20日，菲律賓36號護衛艇未經中國政府批准，非法侵入中國黃岩島（我稱「民主礁」）領海，解放軍南部戰區海軍組織兵力依法跟蹤監視、警告驅離。
解放軍南部戰區海軍新聞發言人趙志偉表示，菲方行為嚴重侵犯中方主權，嚴重違反中國法律和國際法相關規定。正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。
趙志偉強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。
另，據中國海事局網站消息，4月21日6時至22時，南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入；4月21日0時至4月24日24時，4月23日14時至18時，4月25日8時30分至12時30分，南海部分水域進行軍事訓練，禁止駛入。
Google Maps日前被發現已將南海靠近菲律賓的大片水域更名為「西菲律賓海」，範圍涵蓋存在主權爭議的黃岩島。
對此，大陸外交部發言人林劍在15日例行記者會中表示，長期以來，「南海」一直是國際社會公認的通用地名，為世界各國及聯合國等國際組織廣泛接受。
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