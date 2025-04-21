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兩岸民生交流會 宋濤盼擴大合作 連勝文提共度關稅戰
大陸國台辦主任宋濤昨在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力；堅定守護兩岸共同家園，強化民生發展的保障；努力實現民族偉大復興，拓寬民生發展的前提。國民黨副主席連勝文提及關稅戰，希望在這個困難時刻，兩岸可拋棄成見，互相幫助。前台北縣長周錫瑋呼籲大陸對台灣全面開放。
宋濤並指，希望兩岸同胞堅定鑄牢中華民族共同體意識，堅持「九二共識」，反對台獨，共同推動兩岸關係向前發展，共同推進統一進程。
提到美國關稅戰，宋濤說，當前美國霸凌關稅政策違反經濟規律，違背市場原則，損害多邊貿易體系，招致國際社會的批評和反對，大陸也堅決予以對等反制。美國發起關稅戰、貿易戰，只會損人害己，搬起石頭砸自己腳，改變不了大陸經濟基礎穩定的優勢多、韌性強、潛能大的特點和長期向好的基本趨勢。他重申，大陸仍是廣大台企創業的首選和堅強後盾。
連勝文說，國民黨會持續在「九二共識」基礎上與大陸方面推動各項工作。他提到今年是二○○五年連胡會廿周年，廿年來兩岸用實際行動證明雙方可和平共處，也可透過理性溝通及對話來解決困難。兩岸各自在國際經貿上面臨著重大衝擊考驗。但同時在過去的廿年中，兩岸也建立緊密的貿易關係。希望大陸能順利地度過這次國際經貿風波所帶來的諸多衝擊，也希望在這個困難時刻，兩岸可拋棄成見，互相幫助。
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