聽新聞
0:00 / 0:00

共機殲50曝光 仍配有真人駕駛

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
美媒近日報導稱共機殲-五十被拍到更清晰的畫面，其中包括首次出現座艙罩的真實影像。圖／截自The War Zone網站
美媒近日報導稱共機殲-五十被拍到更清晰的畫面，其中包括首次出現座艙罩的真實影像。圖／截自The War Zone網站

中美關係緊張之際，共軍持續曝光其新式武器。繼第六代戰機「殲-三十六」流出「三發動機」全啟動照片後，有美國媒體近日報導，「殲-五十」隱形戰鬥機也首次被拍到比以往更清晰的畫面，而首次出現座艙罩的真實影像，顯示其座艙配置，確定「殲-五十」仍配有飛行員。從「殲-五十」機腹的淺溝外形設計，有猜測認為其可能會發展為共軍「艦載六代機」。

據美國「戰區」網站（The War Zone）消息，上述報導稱，自二○二四年十二月底「殲-五十」首次試飛影片公布以來，該機的座艙蓋一直受關注。由於該機寬大的機鼻、從地面拍攝角度和較低的畫面分辨率，外界一直猜測這種重型戰鬥機是否有人駕駛。如今隨著新照片首次清楚展示該機側面角度，可說明其配有座艙蓋，基本確定有真人飛行員駕駛。

報導表示，從該照片可看出，該機有流線型的氣泡座艙蓋，與機身上部緊密融合，研判「殲-五十」座艙罩看起來很長，很可能適合串列雙座布局。通常來說，雷達罩和駕駛艙是戰鬥機雷達反射的主要區域之一，能否最大限度地減少這些區域的雷達反射訊號，直接關係到戰鬥機的隱形效果。

「殲-五十」機腹的淺溝外形設計，客觀上也為安裝著艦鉤提供額外空間，因此有猜測認為，「殲-五十」或會發展為艦載六代機。

「戰區」網站也發現，從後下方另個角度拍攝的照片中，顯示「殲-五十」採用類似美國「Ｆ-二十二」的二元推力適量尾噴口。這種設計在低可觀測性、飛行性能和機動性取得平衡，不過會付出額外的重量代價。

共軍 戰機 美國

延伸閱讀

陸、埃空軍聯合訓練登場 共軍運20、殲10等亮相

共軍艦載六代機—「殲-50」曝光 從這點確認仍配有真人飛行員

10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

相關新聞

陸、埃空軍聯合訓練登場 共軍運20、殲10等亮相

中共解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心微信公眾號「人民空軍」20日發布消息指出，開羅時間19日上午，中埃「文明之鷹-202...

共機殲50曝光 仍配有真人駕駛

中美關係緊張之際，共軍持續曝光其新式武器。繼第六代戰機「殲-三十六」流出「三發動機」全啟動照片後，有美國媒體近日報導，「...

國台辦主任宋濤喊話：持續擴大兩岸交流

大陸國台辦主任宋濤昨（20）日在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，不斷推動兩岸民生發展的...

兩岸民生交流會 宋濤盼擴大合作 連勝文提共度關稅戰

大陸國台辦主任宋濤昨在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力；堅定守護兩岸...

邱垂正：港人來台居留 增國安觀察期

陸委會主委邱垂正昨日表示，香港局勢不斷變化，人口結構遭中國大陸刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留將提高安全門檻。除...

酸川普、拒「孤立中國」？英財相：不與中交往很愚蠢

英國電訊報刊登財政大臣里夫斯專訪。她提到對英國而言，不與中國交往將「非常愚蠢」。該報導稱，她此言形同拒絕美國總統川普想孤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。