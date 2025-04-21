邱垂正：港人來台居留 增國安觀察期

陸委會主委邱垂正昨日表示，香港局勢不斷變化，人口結構遭中國大陸刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留將提高安全門檻。除了將設計「長期居留」制度外，審查「居留」與「定居」的時間也可拉長，並增設國安觀察期，確保人流管理。

邱垂正昨日參加「台北科技盃愛地球公益路跑」時表示，路跑過程中，遇到許多香港新住民，也看到他們回饋台灣的環保與公益活動，然而香港局勢不斷變化，人口結構遭中國大陸刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留將提高安全門檻。

邱垂正說，許多港人未必想申請定居台灣，只希望可因工作能自由進出往來，因此將設計「長期居留」制度，供申請者取得個人工作簽證；（政府）在審查「居留」與「定居」的時間也可拉長，增設國安觀察期，確保人流管理，對港人是一個新選擇，對台灣也多了安全保障。

他重申，中共對台灣的統戰、滲透、分化，可說是無所不在、無孔不入，政府積極防衛，加強安全查核，同時也加強國安法治，建立民主防衛機制。

昨日活動由內湖科技園區發展協會主辦，邱垂正表示，內湖科學園區有許多廠商經常需前往中國大陸出差，他藉此活動宣導民眾，赴陸港澳前上網登錄，以確保人身安全。他表示，有登錄就有保障，多做一分安全準備，赴陸就無後顧之憂，讓政府可及時協助。

海基會昨日也在現場設攤，向參加活動的民眾宣導赴中國大陸人身安全風險及應注意事項，提醒民眾審慎評估赴陸風險。

據陸委會統計，自二○二四年一月一日起至二○二五年三月三十一日，已接獲八十二名國人赴中國大陸遭不當留置案件，其中，失聯者九人、遭留置盤查者十三人、遭限制人身自由六十人，且依據國安局資訊，國人赴大陸遭盤查案例倍增，希望提高國人赴大陸旅行風險意識，應對中國大陸藉兩岸交流對台灣升高各式威脅。