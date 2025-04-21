國台辦主任宋濤喊話：持續擴大兩岸交流

大陸國台辦主任宋濤昨（20）日在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，不斷推動兩岸民生發展的進程，強調大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台企創業的首選和堅強後盾。

兩岸基層民生發展交流會20日在杭州舉行開幕式，交流會來自海峽兩岸的基層民意代表，企業家、學術和文化界等各界人士共200餘人。與會的國民黨副主席連勝文提及關稅戰，希望在這個困難時刻，兩岸可拋棄成見，互相幫助。

提到美國關稅戰，宋濤說，當前美國霸凌關稅政策違反經濟規律，違背市場原則，損害多邊貿易體系，招致國際社會的批評和反對，大陸也堅決予以對等反制。美國發起關稅戰、貿易戰，只會損人害己，搬起石頭砸自己腳，改變不了大陸經濟基礎穩定的優勢多、韌性強、潛能大的特點和長期向好的基本趨勢。

浙江省委書記王浩會上說，在對台工作方面，浙江下一步將在加強經貿合作中惠民生、增福祉，支持採取同等享受大陸中央和浙江省相關經濟政策，把海峽兩岸大健康產業園等建設更好。