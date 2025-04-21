國台辦主任宋濤喊話：持續擴大兩岸交流

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／杭州20日電
大陸國台辦主任宋濤20日再度強調，「祖國大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台企創業的首選和堅強後盾。」記者黃雅慧／攝影
大陸國台辦主任宋濤20日再度強調，「祖國大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台企創業的首選和堅強後盾。」記者黃雅慧／攝影

大陸國台辦主任宋濤昨（20）日在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，不斷推動兩岸民生發展的進程，強調大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台企創業的首選和堅強後盾。

兩岸基層民生發展交流會20日在杭州舉行開幕式，交流會來自海峽兩岸的基層民意代表，企業家、學術和文化界等各界人士共200餘人。與會的國民黨副主席連勝文提及關稅戰，希望在這個困難時刻，兩岸可拋棄成見，互相幫助。

提到美國關稅戰，宋濤說，當前美國霸凌關稅政策違反經濟規律，違背市場原則，損害多邊貿易體系，招致國際社會的批評和反對，大陸也堅決予以對等反制。美國發起關稅戰、貿易戰，只會損人害己，搬起石頭砸自己腳，改變不了大陸經濟基礎穩定的優勢多、韌性強、潛能大的特點和長期向好的基本趨勢。

浙江省委書記王浩會上說，在對台工作方面，浙江下一步將在加強經貿合作中惠民生、增福祉，支持採取同等享受大陸中央和浙江省相關經濟政策，把海峽兩岸大健康產業園等建設更好。

宋濤 美國

延伸閱讀

宋濤：持續擴大兩岸交流合作 推動兩岸民生發展

關稅戰聽取台企建言 宋濤：大陸始終是台商堅強後盾

曹興誠列「台獨頑固分子」討公道 控告國台辦恐嚇結果出爐

宋濤：對台任務艱巨 需要全中共全社會理解支持

相關新聞

陸、埃空軍聯合訓練登場 共軍運20、殲10等亮相

中共解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心微信公眾號「人民空軍」20日發布消息指出，開羅時間19日上午，中埃「文明之鷹-202...

共機殲50曝光 仍配有真人駕駛

中美關係緊張之際，共軍持續曝光其新式武器。繼第六代戰機「殲-三十六」流出「三發動機」全啟動照片後，有美國媒體近日報導，「...

國台辦主任宋濤喊話：持續擴大兩岸交流

大陸國台辦主任宋濤昨（20）日在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，不斷推動兩岸民生發展的...

兩岸民生交流會 宋濤盼擴大合作 連勝文提共度關稅戰

大陸國台辦主任宋濤昨在杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式指出，要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力；堅定守護兩岸...

邱垂正：港人來台居留 增國安觀察期

陸委會主委邱垂正昨日表示，香港局勢不斷變化，人口結構遭中國大陸刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留將提高安全門檻。除...

酸川普、拒「孤立中國」？英財相：不與中交往很愚蠢

英國電訊報刊登財政大臣里夫斯專訪。她提到對英國而言，不與中國交往將「非常愚蠢」。該報導稱，她此言形同拒絕美國總統川普想孤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。