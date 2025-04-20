陸暫停收波音飛機 路透：廈航塗裝波音飛機返回美國
美中關稅戰之際，路透報導指，一架原本預定將交付給中國大陸航空公司的波音客機已於星期日（20日）降落在波音位於美國西雅圖的生產中心，成為前美國總統川普（Donald Trump）美中貿易攻勢中，報復性關稅的受害者。
報導稱，這架飛機為波音737 MAX，是原本被廈門航空所訂製，同時也是在中國大陸波音舟山完工中心等待最後修繕和交付給中國大陸航空公司的數架737 MAX飛機之一。現場目擊者透露，該返回美國的飛機已漆上廈門航空的塗裝。據悉，這架737 MAX在返美的8,000公里途中，經過關島與夏威夷加油。
報導認為，波音是川朗普對中國大陸大幅徵收關稅下，北京政府「以牙還牙」的受害者。航空諮詢公司IBA表示，由於新737 MAX的市場價值約為5,500萬美元，關稅措施將可能嚴重影響到中國大陸航空公司接收波音飛機事宜。截至目前，尚不清楚是哪一方做出讓飛機返回美國的決定。波音公司和廈門航空兩者皆尚未對上述相關消息作出回覆。
此前，路透曾提到，在川普4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務。當時稱，至少有四架新的波音737 MAX停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國大陸的客戶。
據飛機追蹤平台「Flightradar24」數據，3架飛機此前於3月從西雅圖波音公司運抵中國大陸，另1架則於本（4）月抵達。18日早，其中1架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。
消息人士對此稱，這架飛機原本是安排交付到廈門。今年2月發布在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為南方航空旗下的廈門航空。
彭博15日援引消息人士指，北京政府要求航空公司暫停接收美國波音的客機，並停止從美國公司購買飛機零部件和設備，作為對川普關稅戰的報復。
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