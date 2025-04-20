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連胡會20周年 連勝文盼困難時刻兩岸拋棄成見相互幫助
中國國民黨副主席連勝文20日在「兩岸基層民生發展交流會」開幕式上表示，國民黨與大陸方面同樣懷有民族復興理想，因此反對台獨，也會持續在「九二共識」的基礎上與大陸方面推動各項工作，持續為兩岸民眾謀求最大的福利；前台北縣長、現任旺旺集團副董周錫瑋說，台灣長期面臨五缺，因此台灣需要大陸，他再度呼籲民進黨放棄台獨，同時也呼籲大陸方面對台灣現在面臨美國壓力之下「全面開放」，只有這條路才能夠讓台灣經濟重新崛起。
連勝文表示，2025年也正是2005年「連胡會」，也就是在2005年其父親連戰先生所率領和平之旅的20周年紀念。他回憶當年4月26號，在當時台灣當局極力的恐嚇及阻撓之下，連戰依然堅定的代表中國國民黨代表團赴大陸訪問，從而開展了兩岸過去這20年來的交流，也奠定了一個堅實的基礎。和平之旅後的這20年中，海峽兩岸用實際行動證明雙方可以和平共處，也可以透過理性溝通以及對話的方式來解決許多困難的問題。
連勝文稱，海峽兩岸各自在國際經貿上面臨著重大衝擊考驗，也面臨著巨大的風險。但同時在過去的20年當中，兩岸也建立緊密的貿易關係。小時候連戰曾跟他講過，「國際間只有利益，沒有道義，而兩岸間不只有利益，更有情義，也就是要有情有義，這才是我們追求兩岸雙贏的真諦。」
連勝文說，他個人衷心希望大陸能順利地度過這次國際經貿風波所帶來的諸多衝擊，也希望在這個困難的時刻，兩岸可以拋棄成見，互相幫助。
連勝文指出，今年也是抗戰勝利80周年，相信中華民族依舊有勇氣，也有堅毅的精神，能面對來自四面八方的挑戰，也有能力能夠克服這些困境，從而為中華民族子孫開創太平之萬世。
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