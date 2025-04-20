宋濤：持續擴大兩岸交流合作 推動兩岸民生發展

大陸國台辦主任宋濤20日於杭州「兩岸基層民生發展交流會」開幕式上表示，民族復興與民生發展緊密相連，民族復興進程中所帶動的產業結構升級，科技創新突破和制度體系完善，將為民生訴求的滿足開闢更廣闊的前景。而整個國家的團結統一始終是兩岸民生發展的保障，是每個小家和睦和諧的支柱。因此堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉、堅決維護國家領土和主權完整、堅決呵護萬千小家來之不易的幸福和安寧。

兩岸基層民生發展交流會20日在杭州舉行開幕式，交流會來自海峽兩岸的基層民意代表，企業家、學術和文化界等各界人士共200餘人。

宋濤在會上提出三點內容：一是要持續的擴大兩岸的交流合作，提升民生發展的動力。推動兩岸各領域的交流合作，不僅僅是為了增進感情，密切聯繫，也是為了傾聽同胞的呼聲，瞭解同胞的關切，讓各項政策措施更加符合同胞的需求，更加貼近兩岸的實際，不斷推動兩岸民生發展的進程；

二是堅定的守護兩岸共同家園，強化民生發展的保障。兩岸是割捨不斷的命運共同體，「一個堅強統一的國家，始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫」。兩岸同胞都盼望著在和平穩定的家園中安居樂業，努力經營好自己的小家。希望兩岸同胞堅定鑄牢中華民族共同體意識，堅持「九二共識」，反對台獨，共同推動兩岸關係向前發展，共同推進祖國統一進程，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中；

三是努力實現民族偉大復興，拓寬民生發展的前提。中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，大陸也成功找到了中國式現代化這條實現民族復興的唯一正確道路，中華民族偉大復興的宏大敘事正轉化為千家萬戶的幸福點滴。

宋濤說，這個偉大夢想的實現需要大家攜起手來同心幹，每一位中華兒女都是主角，「廣大台灣同胞都不能缺席，希望兩岸同胞積極投身中國式現代化建設，主動承擔實現民族復興的歷史責任，把我們每個人的尊嚴與幸福融入國家命運的壯闊圖景，共享民族復興偉大的榮光。」

宋濤在會上提及美國關稅戰，他稱，當前美國霸凌關稅政策違反經濟規律，違背市場原則，損害多邊貿易體系，招致國際社會的普遍批評和反對，我們也堅決予以對等反制。美國發起關稅戰，貿易戰只會損人害己，終究搬起石頭砸自己腳，改變不了大陸經濟基礎穩定優勢多、韌性強、潛能大的特點和長期向好的基本趨勢。

宋濤再度強調，「祖國大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台企創業的首選和堅強後盾。我們有保障兩岸經濟社會和基層民生發展的決心和能力，堅決反對美國的經濟訛詐，堅決捍衛兩岸同胞的利益和福祉，堅決守護民族的尊嚴和未來。」

浙江省委書記王浩會上發言指出，在對台工作方面，浙江下一步將在加強經貿合作中惠民生、增福祉，支持採取同等享受大陸中央和浙江省相關經濟政策，面向台胞推出更多農博會、茶博會等各類經貿活動，共同把海峽兩岸大健康產業園，海峽兩岸紹興數字產業合作區等建設的更好。辦好海峽兩岸鄉村振興論壇，海峽兩岸鄉村發展論壇，推動更多景區實行對台跑滿免門票等優惠政策。

王浩表示，目前在浙台胞約有100餘萬人，常駐浙江的台胞有1.3萬多人。這些年大力推進兩岸經貿文旅民生事業的交流，累計引進台資項目12,000多個，實到台資300多億美元，打造了海峽兩岸青年發展論壇，浙江台灣合作中等金名片。