共軍艦載六代機—「殲-50」曝光 從這點確認仍配有真人飛行員

隨著中美關係日趨緊張，共軍也刻意頻頻曝光其新式武器。繼解放軍第六代戰機「殲-36」流出「三發動機全啟動」的照片後，有美國媒體近日報導稱，「殲-50」隱形戰鬥機也首次被拍到比以往更清晰的畫面，首次出現座艙罩的真實影像，洞悉其座艙配置，確定「殲-50」仍配有真人飛行員。

據美國「戰區」網站（The War Zone）消息，上述報導稱，自2024年12月底「殲-50」首次試飛影片公布以來，該機的座艙蓋一直備受關注。由於該機寬大的機鼻、從地面的拍攝角度和較低的畫面分辨率，外界一直猜測這種重型戰鬥機是否有人駕駛。如今隨著這組新出現的照片，首次清楚地展示該機側面角度，可以證明其配有座艙蓋，「基本上確定有真人飛行員駕駛的特性」。

報導表示，從該照片可看出，該機有流線型的氣泡座艙蓋，與機身上部緊密融合，研判「殲-50」座艙罩看起來很長，很可能適合串列雙座布局。通常來說，雷達罩和駕駛艙是戰鬥機雷達反射的主要區域之一，能否最大限度地減少這些區域的雷達反射訊號，直接關係到戰鬥機的隱形效果。

「戰區」網站還認為，「殲-50」很難從下方看到座艙罩的外形設計，這顯示位於下方的雷達也很難捕捉到這個明顯的雷達反射源，因此「殲-50」很可能具備相當高的高空飛行能力，才能最大限度地發揮機載感測器的性能、武器系統的覆蓋範圍，以及減少雷達發射面積。

另，報導稱，此一側面照也更好展示出「殲-50」的比例和外形，它的菱形前機身及靠駕駛艙上方明顯的折線（chine line）清晰可見，機鼻下方或部有突起物光電/紅外線搜索與追蹤系統（IRST）的探測裝置，共軍「殲-20」和美國「F-35」隱形戰鬥機都有類似的追蹤系統。

「殲-50」機腹的淺溝外形設計，客觀上也為安裝著艦鉤提供額外空間，「因此有猜測認為，『殲-50』或會發展為艦載六代機。」

此外，「戰區」網站也發現，從後下方另個角度拍攝的照片中，顯示「殲-50」採用類似美國「F-22」那樣的二元推力適量尾噴口。這種設計在低可觀測性、飛行性能和機動性取得平衡，不過會付出額外的重量代價。「中國在推力向量引擎方面已有成熟技術，先前在珠海航展現場就展示過一款相關發動機（引擎）模型。」