邱垂正：遭刻意「洗人口」 港人來台居留門檻將提高

陸委會主委邱垂正20日參加台北內湖科技園區發展協會主辦的第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」時表示，香港遭中國大陸刻意「洗人口」，因此政府針對港澳人士來台居留將制定「長期居留」制度，不僅提高安全門檻，同時提供新選擇。

根據總統賴清德近期在國安會議中指示，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，陸港澳人士融入台灣社會「需有更多國安考量」，原居中國大陸人士申請來台定居，應確實放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分；港澳人士申請來台定居、居留等相關制度，政府也將增列「長期居留」規定。

邱垂正受表示，在路跑過程中，遇到許多香港新住民參與，也看到他們回饋台灣的環保與公益活動，然而香港局勢不斷變化，人口結構遭中國大陸刻意「洗人口」，政府針對港澳人士來台居留也將提高安全門檻。

邱垂正並提及，許多港人未必想申請定居台灣，只希望可以因為工作能自由進出往來，因此將設計「長期居留」制度，供申請者可以取得個人的工作簽證，在審查「居留」與「定居」的時間也可以拉長，增加國安觀察期，確保人流管理，對港人是一個新選擇，對台灣也多了安全保障。

邱垂正指出，中共對台灣的統戰、滲透、分化，可以說是無所不在、無孔不入，政府積極防衛，加強安全查核，同時也加強國安法治，建立民主防衛機制，以防止中共對台灣的滲透跟分化。