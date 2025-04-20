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共軍曝光新武器—飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸公布一款「保溫杯」無人機，號稱在戰場「既是偵察兵，又是戰鬥能手」。圖／截自央視軍事微信公眾號影片
大陸公布一款「保溫杯」無人機，號稱在戰場「既是偵察兵，又是戰鬥能手」。圖／截自央視軍事微信公眾號影片

央視軍事頻道近日公布共軍一款如「保溫杯」的新型軍用無人機，其大小跟傳統的木柄手榴彈差不多，號稱是目前世界上已知所有無人飛行器中有效載荷係數最大的，可用於偵察且能一次裝3枚手榴彈，還能將多個「保溫杯」合體，令其載重量大增4或6倍。

央視軍事微信公眾號指出，這款「保溫杯」無人機，目前是大陸唯一面向步兵班組全體戰鬥人員，無差別列裝使用，1公斤以下等級的微型作戰無人機。儘管這款無人機身材小巧，但在戰場上用處很大，「既是偵察兵，又是戰鬥能手」。

央視軍事表示，這款微型作戰無人機採用模組化設計，可通過掛載不同的任務載荷，執行不同工作和任務。在執行偵察任務時，可以悄無聲息地飛到敵方陣地附近，通過高清攝像頭將敵方的兵力部署、武器裝備等情報，實時傳回己方陣地。

而在戰鬥時，該款無人機能攜帶武器作戰，一次可攜帶3枚手榴彈。這款無人機的槳葉可以折疊，在戰場上需要執行任務的時候，非常容易把它取出。

值得注意的是，央視軍事透露，這款微型作戰無人機，除了攜帶方便，還可以承載2倍自身重量的載荷。由於其使用共軸雙旋翼結構，具有上下兩副旋翼，能有效利用空氣動力，產生更大的升力，從而可以搭載更重的貨物或設備。

此外，該無人機內置了NPU算力，也就是說有AI技術加持，通過事先學習的方式，讓無人機先學習，之後它在戰場上，可以自主地執行任務。同時，該無人機還有其他無人機不具備的能力，即可以通過35毫米槍掛榴彈發射器進行拋射，大幅增加士兵的打擊距離。

另，在特殊場景下，此款微型作戰無人機可以組裝成多旋翼，意即動力機構可以快速組裝，變成一個4旋翼或6旋翼，這樣可以提升它的整體拉力，執行不同的任務。

央視事頻道近日釋出一款如「保溫杯」的新型軍用無人機，顯示其大小跟傳統的木柄手榴彈差不多，且可像鳥兒一樣靈活地飛向天空，號稱是目前世界上已知所有無人飛行器中。圖／截自央視軍事微信公眾號影片
央視事頻道近日釋出一款如「保溫杯」的新型軍用無人機，顯示其大小跟傳統的木柄手榴彈差不多，且可像鳥兒一樣靈活地飛向天空，號稱是目前世界上已知所有無人飛行器中。圖／截自央視軍事微信公眾號影片
共軍「保溫杯」新型無人機具備AI學習功能，同時還能將多個「保溫杯」合體，令其載重量大增4或6倍。圖／截自央視軍事微信公眾號影片
共軍「保溫杯」新型無人機具備AI學習功能，同時還能將多個「保溫杯」合體，令其載重量大增4或6倍。圖／截自央視軍事微信公眾號影片

保溫杯 共軍 央視 微信 無人機

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