中柬雲壤基地 推動金龍聯演升級

大陸國家主席習近平十八日結束在東南亞三國的訪問，期間對於月初啟用的柬埔寨雲壤港基地，中共政治局委員兼外長王毅指出，雙方將依託新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

據大陸外交部官網，王毅十八日指出，習近平此訪是「中央周邊工作會議」後採取的一次重大外交行動，習與越柬馬三國共簽署一○八份合作文件。他讚譽習近平「以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌的正義之聲」，更稱全球化已進入「亞洲時刻」，「世界重心正在轉向亞洲」。

針對大陸與柬埔寨關係升級，王毅稱，這是大陸首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是首個雙邊的「新時代全天候命運共同體」。另外就本月五日啟用的柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（俗稱雲壤海軍基地），王毅則指出，雙方將依託新落成的中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

不過，在習近平十八日返回大陸後，柬華日報十九日報導，十九日當天兩艘日本軍艦停靠在雲壤基地，進行為期四天的訪問，期間柬日雙方將舉行海上聯合演練等交流活動，這也是該基地自竣工啟用以來，首次接待外國軍艦。共同社則指，這兩艘日艦分別為掃雷母艦「豐後」號與掃雷艦「江田島」號。