聽新聞
0:00 / 0:00

中柬雲壤基地 推動金龍聯演升級

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國家主席習近平十八日結束在東南亞三國的訪問，期間對於月初啟用的柬埔寨雲壤港基地，中共政治局委員兼外長王毅指出，雙方將依託新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

據大陸外交部官網，王毅十八日指出，習近平此訪是「中央周邊工作會議」後採取的一次重大外交行動，習與越柬馬三國共簽署一○八份合作文件。他讚譽習近平「以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌的正義之聲」，更稱全球化已進入「亞洲時刻」，「世界重心正在轉向亞洲」。

針對大陸與柬埔寨關係升級，王毅稱，這是大陸首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是首個雙邊的「新時代全天候命運共同體」。另外就本月五日啟用的柬埔寨「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（俗稱雲壤海軍基地），王毅則指出，雙方將依託新落成的中心，推動「金龍」聯演聯訓提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

不過，在習近平十八日返回大陸後，柬華日報十九日報導，十九日當天兩艘日本軍艦停靠在雲壤基地，進行為期四天的訪問，期間柬日雙方將舉行海上聯合演練等交流活動，這也是該基地自竣工啟用以來，首次接待外國軍艦。共同社則指，這兩艘日艦分別為掃雷母艦「豐後」號與掃雷艦「江田島」號。

東南亞 王毅 習近平

延伸閱讀

擴建後首次迎接外國海軍艦艇 習近平剛離開柬埔寨…日本軍艦來了

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

王毅評價習近平三國行：全球化已進入亞洲時刻，中國是重要引擎

日公明黨首齊藤鐵夫下周訪陸 將攜石破茂親筆信轉交習近平

相關新聞

英財相：不與大陸交往非常愚蠢

英國電訊報十八日刊登財政大臣里夫斯專訪。她提到對英國而言，不與中國大陸交往將「非常愚蠢」。該報導稱，她此言形同拒絕美國總...

中柬雲壤基地 推動金龍聯演升級

大陸國家主席習近平十八日結束在東南亞三國的訪問，期間對於月初啟用的柬埔寨雲壤港基地，中共政治局委員兼外長王毅指出，雙方將...

兩岸觀策／政治與民生 到底孰輕孰重？

賴清德總統上月中拋出「賴十七條」後，各部會高官競相走在「兩國論」的前列，內政部長劉世芳喊出要讓賴總統「做台灣國的主人」、...

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

中美關稅戰纏鬥之際，中國國家主席習近平旋風式出訪越馬柬，被視為意在聯手三國抗美。不過有美媒分析，習近平此行看似受到奉承式...

美港口將對陸船收費 中國船舶工業行業協會：公然踐踏國際貿易規則

美國貿易代表署（USTR）17日公布對中國製船舶301調查結果的行動，中國船舶工業行業協會19日發布聲明表示，中國船舶工...

陸副外長會金磚成員及夥伴國使節：金磚國家應共同抵制單邊霸凌行徑

據大陸外交部網站，中國金磚國家事務協調人、大陸外交部副部長馬朝旭昨18日在北京集體會見金磚成員國和夥伴國駐華使節。馬朝旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。