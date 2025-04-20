兩岸觀策／政治與民生 到底孰輕孰重？

賴清德總統上月中拋出「賴十七條」後，各部會高官競相走在「兩國論」的前列，內政部長劉世芳喊出要讓賴總統「做台灣國的主人」、教育部長鄭英耀表示「台灣中國一邊一國」的說法「無庸置疑」，陸委會主委邱垂正則說這是一般的「通稱」。當前政府對兩岸關係的定位，距離中華民國憲法、兩岸人民關係條例已越來越遠。

一九九一年時任總統李登輝以「我們對調整兩岸關係上的具體誠意」形容宣布動員戡亂時期結束，同時也裁撤光復大陸設計研究委員會。作為憲政秩序的因應，憲法增修條文規定，為因應國家統一前需要，中華民國分為自由地區與大陸地區，兩岸條例則以「大陸地區人民」定義在台海彼岸的中華民國人民。二○二○年民進黨立委蔡易餘在該黨單獨過半時，曾提案修憲刪除「國家統一前」，最後自行撤案，未改變上述憲政秩序。

然則賴政府上台之初，即無視這套憲政秩序，反搬出「國籍法」強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並自今年起積極查處兩岸人民各類證件，涵蓋大陸戶籍與身分證、居住證、大陸「國籍」等，政策目標劍指兩岸人民必須「畫清界線」。事實上，國籍法直到二○○○年修改前都明定「中國人」屬中華民國國籍。

「畫清界線」的另一步是管制兩岸人民往來，一方面嚴審大陸人來台，另一方面收緊台灣人赴陸，包含已推出宗教團體赴陸登錄系統，之後重頭戲是「兩岸條例」研議修法，特別是擬納管立法委員，赴陸前需經政府審查。難以想像，管控國會議員行動的念頭，竟出於自詡民主陣營的政府。

而由於「賴十七條」直接定義大陸為「境外敵對勢力」，各部會近期研議的另一項重點是協助民眾「識讀中國威脅」。教育部已表示暑假將提供「國家認同」、「正確史觀」的教材，陸委會也點名北一女教師接受大陸央視訪問存有「國家忠誠」問題，已不適任。

即使先前因預算被刪減而聲稱會衝擊業務，但各部會執行起根本沒編預算的「賴十七條」卻極有效率，爭議也更多。其中清查軍公教是否持有大陸居住證，陸委會承認沒有法律依據，但海委會主委管碧玲卻稱已「依法全部註銷」會內三人的居住證，不知是海委會對大陸事務法規的了解比陸委會要來得通透？還是海委會係依大陸的法規向公安機關申請作廢？而清查除籍證明雖是依法行政，但在擾民壓力下也已兩度放寬解套方案，凸顯急就章政策弊病。

賴政府或許應反思，大陸政策難道沒有更急迫的民生事項？尤其如何協助大陸台商應變關稅戰，海基會、陸委會都含糊其詞；柬埔寨日前將一百八十名台籍詐騙嫌犯遣返大陸，政府更是一籌莫展。政治與民生，到底孰輕孰重？