英財相：不與大陸交往非常愚蠢

英國電訊報十八日刊登財政大臣里夫斯專訪。她提到對英國而言，不與中國大陸交往將「非常愚蠢」。該報導稱，她此言形同拒絕美國總統川普想孤立北京的作為。她並在訪談中表明應進一步深化英中夥伴關係，而非樹立若干新障礙。

華爾街日報上周報導，川普政府計畫利用正進行的對等關稅談判，施壓七十多個美國貿易夥伴限制與中國的經濟往來。

里夫斯在前述訪談中表明支持中國「快時尚」電商SHEIN（希音）在倫敦證交所上市，還說儘管出於防諜考量，她仍將樂於搭中製電動車。

被問到是否願意為了不要讓川普不開心而減少與中國的往來時，里夫斯明言，「中國是全球第二大經濟體，我認為要是不與之交往，將非常愚蠢。而這就是本屆政府的做法」。

該報導稱，里夫斯前述發言顯示，她決定在英國政府接管中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司工廠而引發英中齟齬後修補兩國關係。該工廠在英格蘭北部的斯康紹普，聘僱數千名員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要鋼鐵。

然而里夫斯的前述立場也與川普的路線牴觸。她預定本周訪問華府，將與美方商討英美貿易協議。不過她依然表明英國工黨政府去年七月上台後，重啟英中關係的決心。

里夫斯表示，今年稍早作為英中經濟財金對話的一環，她訪問中國，同行的還有一些英國規模最大的金融服務公司，像匯豐（ＨＳＢＣ）、倫敦證交所集團、渣打銀行及保誠。

里夫斯直言，「我們一行人來中國是為了提高英國金融服務公司的營運能力，爭取更多（營運）許可證，為英國企業爭取更多配額，我認為這是筆對英國經濟價值約六億英鎊（約台幣二六六億元）的交易」；「這些安排明顯符合英國國家利益，這也是我將與世上任何國家進行貿易談判或金融對話的做法」。

該報導說，里夫斯前述發言又一次表明英國政府想深化英中貿易及金融關係的決心，這也是英國首相施凱爾幾個月來持續追求的政策議程之一。

而除了里夫斯、外交大臣拉米、能源大臣米勒班，以及商業與貿易部督導貿易政策及經濟安全的副大臣亞歷山大，均在工黨去年重新執政後訪中。英國外交部及首相府皆視這些高官的中國行，為施凱爾本人訪中的先導。他去年就任後不久，就成為多年來首位與中國國家主席習近平通話的英相，施凱爾今年稍晚可能訪中，但時日尚未敲定。