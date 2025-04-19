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美港口將對陸船收費 中國船舶工業行業協會：公然踐踏國際貿易規則

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國針對中國船舶產業的301調查在17日正式發布限制措施，USTR將分階段收費。（歐新社）
美國針對中國船舶產業的301調查在17日正式發布限制措施，USTR將分階段收費。（歐新社）

美國貿易代表署（USTR）17日公布對中國製船舶301調查結果的行動，中國船舶工業行業協會19日發布聲明表示，中國船舶工業有信心有底氣面對各種風險挑戰，為全球綠色航運轉型提供更多中國方案。敦促美方立即停止錯誤做法，切莫因一己私利而擾亂全球海事工業產業鏈供應鏈的穩定。

聲明表示，針對美國貿易代表辦公室17日發布的對中國海事、物流和造船領域採取限制措施的公告，中國船舶工業行業協會表示極度憤慨和堅決反對。美方基於虛假指控和失實調查，對中國船舶工業進行無理打壓，是對國際貿易規則的公然踐踏，更是對全球海事工業協同發展的嚴重破壞。

聲明指出，中國船舶工業堅持開放競爭、互利共贏的發展原則，始終遵循國際公約、技術標準和市場競爭規律，通過持續創新和高效協作贏得全球船東的信賴。美國造船業的衰落是其保護主義惡果，與中國無關。美國對中國造船業進行限制，將不可避免的擾亂全球海事工業體系，不但對恢復美國造船業毫無益處，甚至將直接導致國際海運成本飆升，同時也會進一步加劇其國內通脹困境，損害美國民眾基本生活權益。

聲明續指，面對美國毫無根據的恣意打壓，呼籲全體造船業同仁團結起來，與所有真誠的國內外合作夥伴攜手同行，為全球海事工業持續健康發展注入穩定力量。聲明並呼籲國際海事工業界共同抵制美國這一短視行為，共同維護公平市場環境，並稱「我們相信，中國政府必將採取強有力的反制措施，捍衛中國船舶工業的發展利益。」

美國針對中國船舶產業的301調查在17日正式發布限制措施。USTR將分階段收費，第一階段為針對大陸船舶，第二階段針對液化天然氣（LNG）載運船。第一階段從4月17日起算的180天後（今年10月14日）開始，所有大陸製造與大陸擁有的船舶，在停泊美國港口時，都將以每趟航程為標準按貨物載重收費；第二階段將在三年後、2028年4月17日開始，USTR將限制以外國製船舶運輸LNG，將在22年內逐步增加限制。

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