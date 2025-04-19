陸副外長會金磚成員及夥伴國使節：金磚國家應共同抵制單邊霸凌行徑

據大陸外交部網站，中國金磚國家事務協調人、大陸外交部副部長馬朝旭昨18日在北京集體會見金磚成員國和夥伴國駐華使節。馬朝旭就美​​國濫施關稅闡述中方政策立場，表示美國在全世界濫施關稅，發起關稅戰、貿易戰，是典型的單邊主義、保護主義和經濟欺凌，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重衝擊全球經濟秩序。

他表示，金磚國家作為新興市場和發展中國家團結合作的最重要平台，應該加強團結，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護多邊貿易體制，捍衛國際公平正義。

馬朝旭強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中國採取堅決反制措施，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則和秩序，維護國際社會共同利益，特別是全球南方國家的發展權。

馬朝旭表示，經濟霸凌沒有出路，互利合作才是正道。美國倒行逆施阻擋不了開放合作的歷史潮流。多年來，中國積極拓展同世界各國經貿關係，是150多個國家和地區主要貿易夥伴。無論國際情勢如何變化，中國將積極推動高水準對外開放，並繼續與包括金磚成員國和夥伴國在內的各方加強合作，開闢更廣大市場和發展空間。

而與會使節表示，美國挑起關稅戰，損害自由貿易和全球經濟。金磚國家應該加強團結合作，捍衛多邊主義，維護以規則為基礎、世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義和經濟欺凌行徑，為廣大全球南方國家爭取應有發展權。