伊朗外長將訪陸 伊朗議員稱：俄中將與美談給予伊朗更可靠保障

據俄羅斯衛星通訊社報導，伊朗議會國家安全與外交政策委員會成員阿拉丁·布魯傑迪表示，伊朗與美國關於伊朗核計劃和解除制裁可能達成的協議將不僅僅由華盛頓方面提供保障，俄羅斯和中國將與美國就給予德黑蘭「更可靠保障」的問題進行討論。

伊朗國家通訊社（SNN）引述布魯傑爾迪的話報導稱，「在德黑蘭和華盛頓的談判過程中，保障措施將不僅僅由美國方面提供。俄羅斯和中國等國將與美國就更可靠的保障進行談判」。

俄新社報導稱，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉奇於4月17日至18日對莫斯科進行了正式訪問，據伊朗官方通訊社伊通社(IRNA)報導，在接下來的幾天裡，阿拉奇將訪問中國。

報導說，訪俄期間，這位伊朗外交官與俄羅斯領導人普丁舉行了會談，並轉交了伊朗最高領袖哈米尼的信。阿拉奇也與他的同行拉夫羅夫進行了會談。雙方討論了地區和國際合作問題及圍繞美伊談判的局勢，美伊第一輪談判於4月12日在阿曼舉行。