王毅評價習近平三國行：全球化已進入亞洲時刻，中國是重要引擎

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅在隨大陸國家主席習近平對越南、馬來西亞、柬埔寨三國進行國事訪問後，王毅向隨行記者介紹此訪情況時說，習近平此行書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。他並說，全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重點正在轉向亞洲，中國是重要引擎。

王毅說，習近平主席此訪是今年元首外訪的開篇之作，是中央周邊工作會議後採取的一次重大外交行動。在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功。

他表示，五天四夜時間裡，習近平主席密集出席近30場活動，深刻闡釋睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，推動達成上百項合作成果，書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。往訪三國高度重視，均以最高規格禮遇、最隆重熱烈安排歡迎習近平主席到訪，釋放高度重視對華關係的明確信號。

王毅表示，此訪樹立了中國同東南亞國家關係史上新的里程碑，凸顯了中國同周邊國家同舟共濟、攜手合作的真誠願望，釋放了中國堅定捍衛多邊主義和國際貿易規則的強烈信號，在變亂交織的國際形勢中彰顯了負責任大國形象。

他說，習近平以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌、建構人類命運共同體的正義之聲，為各國團結合作注入信心與勇氣。中國以廣闊視角和長遠眼光看待週邊，展現出真正的戰略大格局。全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重點正在轉向亞洲，中國是重要引擎。

對於中越關係，王毅表示，志同道合、命運與共是中越關係的最鮮明特徵。今年是中越建交75週年，中、越兩黨總書記在一年時間內完成互訪，充分體現中越關係的戰略性和高水平。

他說，習近平總書記和蘇林總書記共同出席中越鐵路合作機制啟動儀式。雙方將實現標準軌鐵路全面聯通，讓兩國供應鏈無縫銜接，賦予中國－中南半島經濟走廊更強勁發展動能，將成為中越高質量共建「一帶一路」的標誌性工程。

對於中馬關係，王毅則說，馬來西亞是最早與中國建立全面戰略夥伴關係的東協國家，兩國務實合作一直走在地區前列。此訪的一大亮點是雙方商定共同打造地區新質生產力合作高地，聚焦數位經濟、綠色經濟、人工智慧等前沿領域。中馬友好合作已駛入快車道，將在共同目標指引下提質升級，開啟下一個更輝煌的「黃金50年」。

而對於中國與柬埔寨關係，王毅表示，此訪的高光時刻是習近平主席和洪瑪奈總理共同宣布，將中柬關係定位提升為新時代全天候中柬命運共同體。這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是在雙邊層面建構的首個新時代全天候命運共同體。在兩國領導人戰略引領下，雙方將紮實推進命運共同體建設，讓中柬友誼似鐵，團結如鋼，合作像鑽石般閃耀。

王毅說，習近平主席強調，面對保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，將繼續成為世界經濟重要引擎。中國將推動高品質發展、擴大高水準對外開放，同各國特別是周邊國家共享發展機會。中國超大規模市場始終向周邊國家敞開，歡迎更多東協國家優質產品對華出口。中國對外開放的大門只會越開越大。

王毅表示，任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容。面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。