快訊

NBA／熱火延長賽飆5顆三分球淘汰老鷹！連3年奪東區老8

大學甄試失敗經驗能加分 教授看中學習歷程撰寫反思

MLB／準備當爸！大谷翔平請假陪產 今年球季首次缺席比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅評價習近平三國行：全球化已進入亞洲時刻，中國是重要引擎

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
大陸外交部長王毅。 法新社
大陸外交部長王毅。 法新社

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅在隨大陸國家主席習近平對越南、馬來西亞、柬埔寨三國進行國事訪問後，王毅向隨行記者介紹此訪情況時說，習近平此行書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。他並說，全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重點正在轉向亞洲，中國是重要引擎。

王毅說，習近平主席此訪是今年元首外訪的開篇之作，是中央周邊工作會議後採取的一次重大外交行動。在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功。

他表示，五天四夜時間裡，習近平主席密集出席近30場活動，深刻闡釋睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，推動達成上百項合作成果，書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。往訪三國高度重視，均以最高規格禮遇、最隆重熱烈安排歡迎習近平主席到訪，釋放高度重視對華關係的明確信號。

王毅表示，此訪樹立了中國同東南亞國家關係史上新的里程碑，凸顯了中國同周邊國家同舟共濟、攜手合作的真誠願望，釋放了中國堅定捍衛多邊主義和國際貿易規則的強烈信號，在變亂交織的國際形勢中彰顯了負責任大國形象。

他說，習近平以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌、建構人類命運共同體的正義之聲，為各國團結合作注入信心與勇氣。中國以廣闊視角和長遠眼光看待週邊，展現出真正的戰略大格局。全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重點正在轉向亞洲，中國是重要引擎。

對於中越關係，王毅表示，志同道合、命運與共是中越關係的最鮮明特徵。今年是中越建交75週年，中、越兩黨總書記在一年時間內完成互訪，充分體現中越關係的戰略性和高水平。

他說，習近平總書記和蘇林總書記共同出席中越鐵路合作機制啟動儀式。雙方將實現標準軌鐵路全面聯通，讓兩國供應鏈無縫銜接，賦予中國－中南半島經濟走廊更強勁發展動能，將成為中越高質量共建「一帶一路」的標誌性工程。

對於中馬關係，王毅則說，馬來西亞是最早與中國建立全面戰略夥伴關係的東協國家，兩國務實合作一直走在地區前列。此訪的一大亮點是雙方商定共同打造地區新質生產力合作高地，聚焦數位經濟、綠色經濟、人工智慧等前沿領域。中馬友好合作已駛入快車道，將在共同目標指引下提質升級，開啟下一個更輝煌的「黃金50年」。

而對於中國與柬埔寨關係，王毅表示，此訪的高光時刻是習近平主席和洪瑪奈總理共同宣布，將中柬關係定位提升為新時代全天候中柬命運共同體。這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是在雙邊層面建構的首個新時代全天候命運共同體。在兩國領導人戰略引領下，雙方將紮實推進命運共同體建設，讓中柬友誼似鐵，團結如鋼，合作像鑽石般閃耀。

王毅說，習近平主席強調，面對保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，將繼續成為世界經濟重要引擎。中國將推動高品質發展、擴大高水準對外開放，同各國特別是周邊國家共享發展機會。中國超大規模市場始終向周邊國家敞開，歡迎更多東協國家優質產品對華出口。中國對外開放的大門只會越開越大。

王毅表示，任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容。面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。

東協 王毅 習近平

延伸閱讀

習近平出訪東南亞 越柬馬低調…陸學者：戲若演得太熱鬧會遭川普懲罰

國民黨團提案延會逕付二讀 吳思瑤質疑：討習近平開心？

習近平訪問馬來西亞 出席歡迎儀式與易卜拉欣會談

陸駐外使節會議 王毅喊敢於鬥爭、堅決護主權

相關新聞

王毅評價習近平三國行：全球化已進入亞洲時刻，中國是重要引擎

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅在隨大陸國家主席習近平對越南、馬來西亞、柬埔寨三國進行國事訪問後，王毅向隨行記者介紹此...

美收天價港口費 陸商務部：將堅決採取必要措施維護自身權益

美國貿易代表署當地時間4月17日宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。大陸商務部發言人在18日深夜以答記者...

日公明黨首齊藤鐵夫下周訪陸 將攜石破茂親筆信轉交習近平

據日本共同社報導，日本公明黨黨首齊藤鐵夫18日在記者會上透露，22日起對中國進行訪問之際，將攜帶首相石破茂致中國國家主席...

陸副外長會金磚成員及夥伴國使節：金磚國家應共同抵制單邊霸凌行徑

據大陸外交部網站，中國金磚國家事務協調人、大陸外交部副部長馬朝旭昨18日在北京集體會見金磚成員國和夥伴國駐華使節。馬朝旭...

伊朗外長將訪陸 伊朗議員稱：俄中將與美談給予伊朗更可靠保障

據俄羅斯衛星通訊社報導，伊朗議會國家安全與外交政策委員會成員阿拉丁·布魯傑迪表示，伊朗與美國關於伊朗核計劃和解除制裁可能...

美將徵高昂港口費 中國船東協會譴責美方：濫用貿易保護主義

對於美國貿易代表署宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，「中國船東協會」微信公眾號發布嚴正聲明表示，中國船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。