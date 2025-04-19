美將徵高昂港口費 中國船東協會譴責美方：濫用貿易保護主義

對於美國貿易代表署宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，「中國船東協會」微信公眾號發布嚴正聲明表示，中國船東協會代表全體中國船東對此強烈反對並嚴正抗議，堅決反對美方基於錯誤事實和偏見的指控，並譴責其濫用貿易保護主義工具擾亂全球航運市場秩序的行為。

聲明稱，當地時間2025年4月17日，美國貿易代表署頒布關於對中國海事、物流及造船業301調查措施，具有顯著的歧視性，嚴重違背了國際貿易規則和中美海運協定，是典型的單邊主義、保護主義做法。中國船東協會代表全體中國船東對此強烈反對並嚴正抗議，堅決反對美方基於錯誤事實和偏見的指控，並譴責其濫用貿易保護主義工具擾亂全球航運市場秩序的行為。

聲明稅，中國國際海運蓬勃發展是全球貿易成長與供需關係造就的結果，得益於遵循市場化原則與國際規則，受惠於堅持公平競爭、擴大開放，從未採取歧視政策。中國船東嚴格遵守國際貿易規則，為全球供應鏈高效運作提供了有力支撐，為包括美國在內的國家進出口貿易提供穩定可靠的物流服務。

中國船東協會稱，美方認為中國企業的競爭力來自所謂「不公平政策」，罔顧二戰以來全球造船業、航運業發展歷史與客觀事實，完全無視中國海運業在技術創新、成本控制、服務品質等方面的努力。

它稱，美方單邊行動嚴重破壞國際貿易規則，嚴重擾亂全球航運市場秩序，提高物流成本，最終損害廣大美國貨主、美國進出口企業及全球消費者利益。濫用貿易保護主義工具終將自食其果，其短視政策不僅無法解決自身產業問題，還將反噬美國經濟與消費者利益!

聲明最後表示，中國船東協會強烈要求美方停止基於政治偏見的調查和行動，撤銷一切歧視性措施，切實尊重國際貿易規則和市場規律，避免繼續對全球海事、物流及造船業的正常發展造成嚴重損害。中國船東協會將繼續代表全體中國船東，秉持開放合作態度，與包括美方在內的各相關方積極溝通，順應國際航運業發展趨勢，共同維護全球經濟貿易的可持續繁榮發展。