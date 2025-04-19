美收天價港口費 陸商務部：將堅決採取必要措施維護自身權益

美國貿易代表署當地時間4月17日宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。大陸商務部發言人在18日深夜以答記者問形式回應稱，美方一意孤行，執意發布相關限制措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。他表示，美方措施是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，要求美方盡早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。

美貿易代表署的措施主要包括，6個月後開始對中國船東和營運商的中製船舶，每趟美國航程徵每淨噸50美元費用，接下來3年內的費用是每淨噸年增30美元。

對中製、但非中國營運商的船舶，則按淨噸位或貨櫃數量收費。6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來3年內每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。

商務部發言人說，中方注意到，美東時間4月17日，美國貿易代表辦公室宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。一年多來，中方針對美方301調查反覆申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，糾正錯誤做法，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。

他稱，在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部分各國產業代表對美方措施表示反對，美國內對此也有很大反對聲音。但美方還是一意孤行，執意發布相關限制措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。

商務部發言人稱，美方措施充分揭露其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

他表示，中方敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，儘早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。