日公明黨首齊藤鐵夫下周訪陸 將攜石破茂親筆信轉交習近平

據日本共同社報導，日本公明黨黨首齊藤鐵夫18日在記者會上透露，22日起對中國進行訪問之際，將攜帶首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信，並轉交給中方政要。齊藤表示計劃21日與石破會面並收下親筆信，強調「作為執政黨之一，希望傳達日本的想法」。

齊藤表示與中方會談的細節目前仍在探討當中，指出「美中關稅摩擦升級對日本的國家利益而言也絕無好處」。

《華爾街日報》日前曾報道，美國打算讓夥伴國減少與中國的經貿合作，以換取美國降低關稅。美方希望說服70多個國家禁止中國公司在其境內設立生產和貿易機構，並阻止中國商品轉口。此外，美國也反對從中國大量進口廉價工業品。

該報導稱，此一計畫的發起人之一是美國財政部長貝森特。 4月6日，他向美國總統川普提交了相關策略。貝森特認為，這項措施的實施將削弱中國的經濟地位，限制中國的影響力，並迫使中國政府讓步。他認為，在不久的將來，首先可以與日本、英國、澳洲、韓國和印度達成這樣的協議。

石破茂的親筆信是否與美國對全球的關稅戰有關，特別是就美國欲削弱包括日本在內的盟友與中國的經濟關係，向習表達日本的立場？備受矚目。

由於相互採取高關稅的制裁，美中彼此的關稅已拉高到145%對比125%的罕見稅率，而發動對等關稅的美國總統川普已首度鬆口，表示可能降低對中國的關稅。