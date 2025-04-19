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香江風情／昔日緩衝區 今次變前線

聯合報／ 香港特派員李春

中美關稅戰近日有傳互開條件，準備開談，但從香港角度看，事情沒那麼簡單，要關注的是風險外溢，大陸治港機構有新要求，香港要由長期扮演的緩衝區，走向鬥爭前線。

香港長期扮演著中國大陸與外部世界的門戶、窗口角色，大陸改革開放後更多提的是橋梁，當發生衝突或經濟危機時，香港作為自由港和特別關稅區，還發揮緩衝區的作用。在上一輪中美貿易戰，香港當然也遭池魚之殃，雖值香港社會動盪，多少也發揮了緩衝區作用。

這次香港本地政商兩界本來還想有所作為，繼續扮演緩衝區角色，但這些念頭和動作都被叫停，源起於相互關聯的三個講話。首先一個是大陸港澳辦主任夏寶龍，十五日在香港「全民國家安全教育日」視像致辭，發炮「無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的，天塌不下來。如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的」。他又指在香港「媚美、恐美、崇美、幻美者有之」，說香港應「面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，不屈不撓、堅決鬥爭」。

大陸駐港中聯辦其後發出新聞稿，引中聯辦主任鄭雁雄的話，稱夏寶龍致辭是一篇香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文，新聞稿中十八次提到「鬥爭」，要求「武裝勇於戰鬥的鬥爭精神，提高善戰能勝的鬥爭本領，喚起香港社會對過去一些人親英怕美情結的深入反思，堅定對美鬥爭的必勝信心，堅定地與國家站在一起，並明確香港鬥爭的職責任務。」

第三位就是香港特首李家超，在香港政府總部舉辦就「團結應對美國濫施關稅交流意見」的專題座談會，出席者包括港區人大代表、政協委員，他提出香港「已決定向世貿組織針對美國提出申訴，捍衛合法權益，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，愈戰愈勇，全力維護香港繁榮」。

這些講話的即時反應，是香港總商會原定二十四日訪美，其成員上午還說行程不變，下午就改口說中美經貿環境波動，政策不確定性高，總商會決定延後訪美行程。香港新民黨亦表示，原先籌劃訪問美國，現決定延至更平靜的時機。香港國泰航空要舉辦達拉斯首航活動，美國的活動會繼續，但原定當日在香港的慶祝儀式取消。

團體和政黨早前決定訪美，還一度說要約見美國議員及官員，結果扮演傳統緩衝角色的想法做法被叫停，現在要轉向鬥爭，甚至「火力全開、痛快淋漓」，但怎麼個鬥法，還未見有大陸方面要求的「實際行動」。現階段看只是就香港作為自由港，在「對等關稅」上的爭持；及可能因「中概回歸」，掀動香港接收安排等，其他如香港郵政停收寄美平郵包裹，多屬應戰之舉，除非關稅戰大面積外溢到外交、政治層面。

美國 香港特首

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