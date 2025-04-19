陸與印尼 首次「2+2」外長防長會

大陸周邊外交又有了新進展。大陸外交部昨天日宣布，將與印尼於廿一日在北京舉行雙邊首次外長防長「二＋二」會議，雙方四位部長將會參加。大陸方面強調，這是大陸建立的首個部長級「二＋二」的機制，「體現了中印尼合作的戰略性和高水平」。

據大陸官方發布，中共政治局委員兼外長王毅和大陸國防部長董軍將於廿一日在北京主持召開中印尼外長防長「二＋二」對話機制首次部長級會議。印尼外交部長蘇吉約諾、國防部長沙夫里將赴陸參會。

大陸外交部發言人林劍昨天在記者會上指出，今年是中印尼建交七十五周年，中印尼建立並啟動外長防長「二＋二」對話機制，大陸願同印尼一道遵循兩國元首的戰略引領，用好「二＋二」對話機制這一重要平台，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。

公開資料顯示，大陸與印尼的外長防長「二＋二」對話機制，成立於二○二三年十月，當時印尼總統佐科威前往北京參加一帶一路峰會，並和陸方發表聯合聲明，宣告雙方同意建立外長防長「二＋二」對話機制。

日前大陸國家主席習近平訪問馬來西亞，雙方發布的聯合聲明也提到，雙方同意建立外交國防「二＋二」對話機制，進一步拓展高水準戰略溝通管道和政治安全合作平台；習近平在柬埔寨訪問時，也確立雙方要新設外長、防長「二＋二」戰略對話。

日經中文網曾報導，在建立「二＋二」會談這一框架方面，世界範圍內最早的是美國與日本。二+二這一稱呼自從負責外交和防衛的二位部長與會的時候起開始被廣泛使用。